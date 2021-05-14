Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси

Источник материала: БT

Желтый уровень опасности объявлен на сегодня в Беларуси. Ожидаются грозы и сильный ветер. Местами порывы будут достигать 18 метров в секунду. Пройдут и дожди. Что касается температуры, то днем до +15...+21 градуса, по юго-востоку до +23. Дождливая погода сохранится и в ближайшие дни.

Неустойчивая погода сохранится и в начале следующей недели. Будет тепло, но дождливо. Местами также прогремят грозы.