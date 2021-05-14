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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси
14.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Желтый уровень опасности объявлен на сегодня в Беларуси. Ожидаются грозы и сильный ветер. Местами порывы будут достигать 18 метров в секунду. Пройдут и дожди. Что касается температуры, то днем до +15...+21 градуса, по юго-востоку до +23. Дождливая погода сохранится и в ближайшие дни.
Неустойчивая погода сохранится и в начале следующей недели. Будет тепло, но дождливо. Местами также прогремят грозы.
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Желтый уровень опасности объявлен на сегодня в Беларуси. Ожидаются грозы и сильный ветер. Местами порывы будут достигать 18 метров в секунду. Пройдут и дожди. Что...
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