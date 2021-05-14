Прокурор просит четыре года колонии для гомельчанина, который установил БЧБ-флаги и положил рядом пустые петарды

Источник материала: Tut.by

Прокурор запросил для Евгения Зелковского, который осенью прошлого года дважды устанавливал в безлюдных местах БЧБ-флаги с «подозрительными коробками» — их милиционеры приняли за взрывные устройства, — 4 года колонии общего режима.





Сторона обвинения считает, что вина Евгения Зелковского доказана полностью, передают «Сильные новости».

Выступая в прениях, прокурор подчеркнул, что Зелковский до сих пор не раскаялся в своих действиях. На это, по мнению стороны обвинения, указывает тот факт, что в процессе судебных заседаний Зелковский выражал возмущение отношением властей к БЧБ-флагу и недовольство действиями сил правопорядка по отношению к участникам незаконных массовых мероприятий. Это недовольство, считает прокурор, вылилось в «циничную хулиганскую выходку с установкой флагов и имитацией взрывных устройств». В действиях Зелковского, по мнению прокурора, усматривается умысел на грубое нарушение общественного порядка: свои флаги и устройства он устанавливал дважды, выбирал для этого воскресные дни — когда проводились «незаконные митинги».

Адвокат Евгения Зелковского не считает, что действия ее подзащитного можно квалифицировать как хулиганство, а тем более — как «злостное хулиганство, совершенное с особым цинизмом и направленное на дестабилизацию положения в городе». Также она не согласна с тем, что собраны достаточные доказательства вины ее подзащитного. Выезд троих сотрудников МВД на место установки флагов никоим образом не мог дестабилизировать работу органов правопорядка, в чем обвиняют Зелковского.

Защитник также отметила, что Зелковский не действовал публично, не выдвигал политических требований и не призывал никого к противоправным действиям. Он даже не выкладывал в Сеть фотографий акции — напротив, огласку данный инцидент получил благодаря действиям представителей МВД и государственных СМИ, которые заявили об обнаружении «мины-ловушки», чем действительно могли способствовать возникновению панических настроений в обществе.

Адвокат подчеркнула, что Евгений Зелковский любит свою страну и свой народ. Его решение установить флаги — это исключительно реакция на жестокость милиции по отношению к участникам мирных протестов. Евгений, по ее словам, всегда был уверен, что милиция должна стоять на страже интересов граждан, а не избивать дубинками и травить газом мирных демонстрантов.



Скриншот с сайта МВД

Напомним, 26 октября УВД Гомеле нашли «взрывное устройство» под бело-красно-белым флагом. Рассказываем, что нас смутило">опубликовало видео, на котором саперы работают с предметом, «похожим на взрывное устройство» — он, по информации милиции, был закопан под бело-красно-белым флагом в районе Обкомовского озера в Гомеле.

На место выдвинулась группа ОМОНа, и боец отряда обратил внимание, что под древком закопан какой-то предмет. Омоновец решил, что этот неизвестный объект похож на взрывное устройство — и на место выехала саперно-пиротехническая группа. Позже сообщили, что это была мина-ловушка — взрывное устройство, замаскированное или спрятанное под безобидный или привлекающий внимание объект и срабатывающее при прикосновении или приближении человека.

В ноябре в Гомеле появился еще один похожий флаг — но уже на улице Брянской. В коробку кто-то положил два подшипника и картинку.

Вскоре задержали того, кто установил флаг. Им оказался работник частного предприятия 32-летний Евгений Зелковский. В отношении него возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.

Мужчина вину не признает и утверждает, что в устройстве, которое он изготовил, даже не было пороха.

«Изначально я хотел сделать устройство, которое будет приводить к взрыву петарды. Я испытал, было шумно — и я решил, что мне не нужно такое делать. Более того, из этой петарды я содержимое высыпал, она была пустая, то есть не могла сработать».

Комплексная экспертиза также подтвердила , что представленные предметы не являются взрывчатыми веществами и не обладают поражающими свойствами.