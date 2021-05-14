В Бресте по «хороводному делу» судят мать двоих детей, которая находится на пятом месяце беременности, и ее мужа

Источник материала: Tut.by

14 мая в Бресте судят четвертую группу обвиняемых по уголовному делу о «протестном хороводе» на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов 13 сентября прошлого года.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Скрин-шот наружной камеры видеонаблюдения

На этот раз на скамье подсудимых оказались 12 человек. Среди них пружанский поэт и пчеловод Николай Попеко, брестчанин Евгений Синяк с сыном Арсением, которого отчислили из университета после прошлогодних протестов.

В четвертую группу также вошли и Андрей Лешко с беременной женой Полиной. Пара воспитывает двух детей трех и шести лет. Полина сейчас на пятом месяце беременности. После возбуждения уголовного дела она уволилась с работы на государственном предприятии. Кроме того семью выселили из общежития. Андрей, который работал водителем-международником, с середине сентября находится под подпиской о невыезде и не может выезжать в рейсы. Пока мужчина перебивается подработками. От услуг адвоката они отказались, чтобы сэкономить средства.

— Вину мы не признаем. Хоровод мы не водили, флагов у нас не было, — рассказала TUT.BY Полина.

— И не двигались (с колонной — TUT.BY) по проезжей части, мы пересекли перекресток с одной стороны на другую, просто стояли на газоне и смотрели, — объяснил Андрей.



Полина и Андрей Лешко. Фото: spring96.org

Через несколько дней после хоровода, супругов начала искать милиция. Андрей в то время был в рейсе в Германии.

— Жена мне звонит, говорит, что возбудили уголовное дело. За что?! Мы только перешли дорогу. Я приехал и мне сразу же выезд закрыли.

На время суда маленькие дети остались с бабушкой. По словам Полины, ей предлагали до суда лечь в больницу, но она от госпитализации отказалась.

— Пусть смотрят люди. Может, кому-нибудь это откроет глаза. Я надеюсь, что я выдержу это морально и хочу присутствовать на судах, — сказала Полина.

«Вышел поддержать народ, с которым живу уже 30 лет»

Все 12 человек обвиняются в том, что «13 сентября с 16.00 до 18.00 в группе с иными лицами в нарушение закона о массовых мероприятиях умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы общественного транспорта, предприятий и организаций. А именно: находясь на проезжей части на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, в группе с иными лицами, которые громко кричали, свистели, выкрикивали лозунги, хлопали в ладони, грубо нарушали общественный порядок и умышленно препятствовали движению транспортных средств и нормальному функционированию предприятий и организаций».

Пять человек признали вину частично. Остальные не согласились с предъявленным обвинением.

30-летняя дизайнер Виктория Корольчук пояснила суду, что 13 сентября встретилась с подругами на остановке возле ЦУМа. Вместе они решили сходить перекусить в KFC. Увидели движущуюся по проспекту Машерова колонну людей и пошли в ту же сторону к ресторану быстрого питания.

На дорогу, по словам Виктории, она не выходила, с толпой не смешивалась. Женщина с подругами шла параллельно демонстрантам по скверу.

Когда люди остановились на перекрестке, Виктория с подругами вышла на проезжую часть, сделала несколько фотографий с бело-красно-белым флагом, который кто-то попросил у участников шествия, а затем они втроем зашли в KFC. Что происходило на перекрестке они не видели.

— Когда вышли из KFC, увидели, что дорога мокрая. Со слов людей узнали, что приезжала спецтехника (водомет — TUT.BY), — рассказала обвиняемая.

— Зачем на проезжую часть пошли? — уточнил судья.

— Не знаю. Был такой порыв в тот момент. Я творческий человек, — ответила Виктория.

Следующим допросили Евгения Синяка. Его сына Арсения также судят в четвертой группе. Молодой человек с февраля находится в СИЗО. В суд его доставили под конвоем. Отец находится под подпиской о невыезде.

Евгений в прошлом году трижды привлекался по 23.34 за участие в несанкционированных мероприятиях. Первый раз летом, когда на проспекте Машерова выстроилась цепь солидарности из-за задержания Бабарико. В общей сложности отбыл 45 суток.

Евгений рассказал, что 13 сентября приехал с сыном с микрорайона Речица в центр, чтобы погулять, так как «на Речице в выходные дни и отдохнуть негде». На улице Советской они заметили колонну и решили к ним присоединиться.

— Хотелось посмотреть, чем это все закончится и куда люди идут, — объяснил обвиняемый.

С колонной они дошли до перекрестка проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. По словам Евгения, в трех местах он заметил, экипажи ГАИ. Он подчеркнул, что на дорогу он с сыном не выходил — шли по тротуару. Когда толпа остановилась на перекресте, Евгений и Арсений зашли в ближайший продовольственный магазин за продуктами. Потом они вышли и разошлись.

— А где встретились (с сыном — TUT.BY)? - уточнил прокурор.

— В ИВСе, — ответил обвиняемый.

По словам Евгения, он перешел на другую сторону перекрестка, чтобы посмотреть, что делают люди, а потом вернулся обратно. В общей сложности он пробыл на дороге 3−4 минуты, хороводы не водил. Когда приехал водомет и ОМОН, Евгения задержали, сына тоже. На обоих составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

— Вы говорите, что не знали, зачем толпа собралась. Вы зачем в этой толпе были? Зачем вы с ними ходили, — спросил судья.

— Просто из интереса, чем же это все закончится, — ответил Евгений Синяк.

— Интерес удовлетворен, я так полагаю…

— Да.

— Вполне?

— Да. 23.34. Закончилось административным делом.

Следующим допросили 46-летнего Романа Яхина. Он ранее неоднократно судим, имеет проблемы со здоровьем из-за старой травмы головы. На заседание его привезли под конвоем из СИЗО.

В суде он признал свою вину частично. Пояснил, что в хороводах не участвовал, но по перекрестку прошел. Флагов и символики у него с собой не было.

— Вышел поддержать народ, с которым живу уже 30 лет, — объяснил свои мотивы уроженец Баку, который с 1990 года живет в Бресте.

Что происходит?

«Хороводное дело» — одно из самых масштабных расследований, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. По данным правозащитников, по нему проходят более 90 фигурантов. Их судят группами по 10−14 человек.

Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Люди пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.

По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.

Судят обвиняемых группами. На сегодняшний день приговоры огласили 32 брестчанам. Из них 19 человек получили ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, десять направили на «домашнюю химию», троих — в колонию общего режима.