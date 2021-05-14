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Греция отменила ограничения на въезд туристов из Беларуси. Но условия все же есть
14.05.2021 20:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 мая правительство Греции опубликовало распоряжение, согласно которому разрешен въезд гражданам Евросоюза и третьих стран, в том числе и Беларуси. Об этом
Для туристов отменено требование об обязательном семидневном карантине по приезде. Однако для въезда в страну все же есть условия.
Для въезда в Грецию необходимо заполнить форму на сайте ww.travel.gov.gr не позднее, чем за день до прибытия. Кроме того, турист также должен предоставить один из следующих документов:
Напомним, что по возвращению из Греции в Беларусь действует правило самоизоляции на 10 дней.
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14 мая правительство Греции опубликовало распоряжение, согласно которому разрешен въезд гражданам Евросоюза и третьих стран, в том числе и Беларуси.
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