Греция отменила ограничения на въезд туристов из Беларуси. Но условия все же есть

Источник материала: Tut.by

14 мая правительство Греции опубликовало распоряжение, согласно которому разрешен въезд гражданам Евросоюза и третьих стран, в том числе и Беларуси. Об этом сообщает Министерство туризма Греции.



Фото: Reuters

Для туристов отменено требование об обязательном семидневном карантине по приезде. Однако для въезда в страну все же есть условия.

Для въезда в Грецию необходимо заполнить форму на сайте ww.travel.gov.gr не позднее, чем за день до прибытия. Кроме того, турист также должен предоставить один из следующих документов:

Свидетельство о вакцинации не менее чем за 14 дней до поездки («Спутник V» и вакцины, признанные ЕС);

Справка о наличии отрицательного ПЦР-теста за 72 часа до вылета для взрослых и детей 5 лет и старше;

Справка о перенесенном заболевании или тест на антитела, действительные от 2 до 9 месяцев со дня выдачи. Документ должен быть выдан соответствующим государственным органом, референтными лабораториями страны происхождения или транзита или государственными или частными лабораториями в этой стране при условии, что такие частные лаборатории имеют сертификацию компетентного национального органа по сертификации. Документ должен быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках и включать имя лица, как оно указано в паспорте.

Напомним, что по возвращению из Греции в Беларусь действует правило самоизоляции на 10 дней.