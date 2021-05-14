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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще пять человек. Теперь в Беларуси из 377 человек

14.05.2021 21:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще пять человек, говорится в совместном заявлении, опубликованном 14 мая на лишенным регистрации правозащитного центра «Вясна».


Правозащитники в очередной раз потребовали декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов.

В список политзаключенных включены еще пять человек:

  • Александр Телего — задержан, предъявлено обвинение по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти), взят под стражу в СИЗО;
  • Владислав Шинкович — осужден на полтора года «химии» по ст. 391 УК (оскорбление судьи), направлен для отбывания наказания;
  • Сергей Хаванский — осужден на два года «химии» по ст. 368 УК (оскорбление президента), направлен для отбывания наказания;
  • Артем Касач — осужден приговором на полтора года «химии» по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти), направлен для отбывания наказания;
  • Евгений Люцкий — осужден в закрытом судебном заседании по ч. 1 ст. 130 УК (разжигание вражды по признаку иной социальной принадлежности — сотрудники МВД), ч. 1 ст. 368 УК (оскорбление президента) и ч. 1 ст. 366 (угрозы насилием в отношении президента, в целях воспрепятствовать его законной деятельности) к пяти годам лишения свободы.

По состоянию на 14 мая в Беларуси признаны политическими заключенными 377 человек.

 
 
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Правозащитники в очередной раз потребовали декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства,...
 
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