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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще пять человек. Теперь в Беларуси из 377 человек
14.05.2021 21:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще пять человек, говорится в совместном заявлении, опубликованном 14 мая на лишенным регистрации правозащитного центра
Правозащитники в очередной раз потребовали декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов.
В список политзаключенных включены еще пять человек:
По состоянию на 14 мая в Беларуси признаны политическими заключенными 377 человек.
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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще пять человек. Теперь в Беларуси из 377 человек
Правозащитники в очередной раз потребовали декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства,...
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