15 суток за пикет, три года «домашней химии» - за песок в милиционеров. Судебный конвейер за 14 мая

Источник материала: Tut.by

Белорусские суды продолжают рассматривать административные и уголовные дела по «политическим» статьям. Мы подготовили небольшой обзор — кого и за что сегодня осудили в Беларуси.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Три года «домашней химии» — за песок в милицию

Суд Центрального района Минска 14 мая приговорил слесаря-сантехника из БГУ, пенсионера Анатолия Петрова к трем годам «домашней химии» за брошенный в сотрудников милиции песок, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» .

Его обвиняли по ст. 342 Уголовного кодекса (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). До суда он находился на свободе под подпиской о невыезде.

Дело рассматривала судья Юлия Густырь, сторону обвинения представляла помощник прокурора Марина Прудникович.

Согласно обвинению, Анатолий Петров вечером 9 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на проспекте Победителей присоединился к группе граждан, выкрикивавших провокационные лозунги, а также взял песок с клумбы и бросил его в сторону сотрудников МВД.

Анатолий Петров полностью признал вину и раскаялся. Во время допроса он рассказал, что 9 августа пошел в гости к сыну, где они накрыли стол и выпили алкоголь. Затем Петров решил пройтись на Немигу и зайти в кафе возле кинотеатра «Москва». Там он заказал еще алкоголь и закуску. К нему подсел человек, и позже они вместе вышли покурить.

«Там увидели уже много людей, они выкрикивали лозунги, хлопали. Я не знал, чего они там находились, политикой сам не интересовался. Милиция тоже там была. Они задерживали людей, били их резиновыми палками. Я такого никогда не видел. Для меня это было шоком. Толпа пошла, и я последовал за ними. Я тоже начал кричать, чтобы не били людей. В ладони не хлопал, — рассказал обвиняемый. — Потом взял землю из клумбы, но она выпала из рук, я не смог ее бросить. На меня подействовал алкоголь и действия толпы. Я был возмущен. Потом понял, что это бесполезно, и ушел».

Петров вернулся в кафе, расплатился и ушел. Его задержали на остановке, а позже осудили по статье 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Пенсионер пояснил, что не хотел ни в кого попасть землей с клумбы и это был демонстративный жест.

Гособвинитель отметила, что вина Петрова доказана в полном объеме показаниями самого обвиняемого, свидетелей, а также письменными материалами дела. Она попросила признать смягчающим обстоятельством чистосердечное раскаяние, а также учесть возраст и характеристику обвиняемого, отягчающим — состояние алкогольного опьянения.

15 суток — за одиночный пикет

Адам Беляцкий вечером 13 мая вышел на одиночный пикет в поддержку осужденных журналисток Дарьи Чульцовой и Екатерины Андреевой, а также многодетной матери Ольги Золотарь. Его задержали и доставили на Окрестина.

Сегодня дело Беляцкого рассмотрела судья Мария Ярохина, пишет «Весна» . Она признала его виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Итог: 15 суток.

О каких приговорах сегодня мы уже писали

23-летняя Диана Казак получила полтора года «домашней химии», а 37-летний Дмитрий Таратун три года «химии» за рисунок сердца, сжатого кулака и знака «виктория» на трансформаторной будке в Минске.

сердца, сжатого кулака и знака «виктория» на трансформаторной будке в Минске. Капитана Генштаба Дениса Урада, который сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу», приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в государственной измене.

к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в государственной измене. Минчанин получил 15 суток, несмотря на то, что как раз сейчас готовится к операции в РНПЦ онкологии. На мужчину составили сразу два протокола по статье 24.23 КоАП: за пикетирование путем размещения тапки в БЧБ-расцветке на автомобиле и за размещение бело-красно-белого флага с изображением герба «Погоня» на окне.

15 суток, несмотря на то, что как раз сейчас готовится к операции в РНПЦ онкологии. На мужчину составили сразу два протокола по статье 24.23 КоАП: за пикетирование путем размещения тапки в БЧБ-расцветке на автомобиле и за размещение бело-красно-белого флага с изображением герба «Погоня» на окне. Фотограф Татьяна Капитонова, снимавшая женскую акцию возле Комаровского рынка, получила 10 суток . Ее обвинили в том, что она принимала участие в этой акции.

Конвейер будет работать и завтра

Завтра также ожидаются суды. По крайней мере, над задержанными сегодня у Дома правосудия в Минске журналистами и теми, кто пришел на процесс по «делу студентов». Напомним, 14 мая в Минске задержали 14 человек, среди них и корреспондент портала TUT.BY Любовь Касперович.