Источник материала: БT

Доступные цены и экологически чистые продукты. Все самое вкусное и полезное от крупных брендов и фермеров можно найти на первом в Беларуси экорынке. Он расположен на выезде из Минска в направлении Логойска. Сегодня там был замечен в качестве покупателя и Президент. Решение о строительстве такого рынка в свое время было инициативой Александра Лукашенко. Учитывая, что весь мир всерьез задумался о правильном образе жизни и здоровом питании, тренд на свое, натуральное очень актуальный. Только на первом уровне многоэтажного комплекса разместилось 140 торговых мест. На прилавках все с приставкой эко-. Приобрести можно молочные и мясные продукты, рыбу, овощи и фрукты, фиточаи и выпечку. Есть и специальные секции, где представлены деликатесы и крафтовые товары от белорусских гастроэнтузиастов. Главное - на этой площадке должны продавать свою продукцию в первую очередь фермеры, причем без препон и волокиты. И это принципиальное требование Президента. Пока Александр Лукашенко посещал экорынок, торговый центр работал в обычном режиме. Покупатели наблюдали за тем, как глава государства выбирал овощи для плова и дегустировал продукцию. О трендах на вкусное и полезное - Илона Красутская.

Пятница, пусть и дождливая погода, но посетителей в Валерьянове достаточно. В такой момент в полной мере оцениваешь преимущество крытого рынка. Кто-то выбирает свежие овощи, а у кого-то на ужин явно будут отбивные. Лекция о том, как производят копченую продукцию на дровах, идет бонусом. К площадке с таким изобилием белоруской продукции прикипели душой и покупатели, и сами продавцы.

Глаза действительно разбегаются. Хочется купить абсолютно все. Как говорится, были бы деньги. Даже для самого сложного блюда здесь найдутся все ингредиенты. Отвести душу смогут и те, кто любит, и те, кто не успевает готовить.







Продукция Дмитрия Сливца заняла достойное место среди других производителей на экорынке. Буквально накануне съемочная группа АТН напросилась к нему и его помощнице-супруге в гости. Сыроварами они стали 4 года назад. Пригодился опыт в животноводстве - глава хозяйства работал ветеринаром. Каждый день дома буквально кипит работа. Спрос на творог, масло и сыр высокий, поэтому в планах - перейти в статус крестьянско-фермерского хозяйства, а значит и на промышленные объемы производства.

Дмитрий Сливец, глава личного подсобного хозяйства, сыровар: "Во-первых, мы получаем статус юридического лица. Мы сможем работать по безналу, можем получить сертификацию нашего товара и продвигать его в торговые сети. Земля всегда накормит. Надо просто к ней относиться с уважением и с любовью. И она вам ответит тем же!"

На экорынке сегодня был замечен необычный покупатель. Посмотреть, как идет торговля, а заодно проверить, выполнены ли поручения, приехал Президент. По традиции главу государства всегда приветствуют цветами. Журналисты шутили: раз это фуд-мероприятие, сегодня букеты могли бы быть и мясными. Сейчас рынок выглядит как конфетка, а 5 лет назад, когда Александр Лукашенко принимал решение о строительстве, эта площадка была одним из известных долгостроев в стране.

Как только попадаешь в здание, немного теряешься. Сразу на глаза попадается "Коммунарка", прилавок агрокомбината "Ждановичи", по соседству и греческая клубника встречается. А где же фермеры? Сыроделов видели. А еще таблички, что продукция реализуется без прохождения экспертизы и документов, подтверждающих ее качество и безопасность. А ведь здесь есть лаборатория, где можно проверять стандарты, чтобы покупатели выбирали со спокойной душой. Конечно, глядя на товар, порой и так видно, в каком он состоянии. И все-таки. У Президента есть вопросы.

Навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров

У этого рынка четыре инвестора. Один из них - "Велес-Мит". Компания хочет купить акции у остальных партнеров. Президент не против. Главное, чтобы идею не исказили. Еще один гипер- или супермаркет точно не нужен. Торговые места здесь в первую очередь должны предоставить фермерам с их органической продукцией.



Довести до ума здесь еще многое предстоит. Пока некоторую скидку Президент делает на то, что объект новый, все-таки нужно время, чтобы раскрутиться, заполнить пустующие площади. Контроль обещают соответствующий. Проверят и работу других продовольственных рынков в стране.







Овощи, домашние колбасы, сыры, выпечка - все это можно продегустировать перед покупкой. Александр Лукашенко на фуд-шопинг был настроен решительно. Как мы поняли, у главы государства сегодня плов.

Интересные гастроновинки у одного из соинвесторов - агрокомбината "Ждановичи". Его директор Григорий Чуйко даст фору опытным маркетологам, за многолетнюю работу знает, как убедить даже самого искушенного покупателя.

Картофель или петрушка из бабушкиного огорода, хлеб из муки грубого помола или козий сыр хендмейд. Смысл экопродуктов понять несложно - то, что выращено и произведено без использования синтетических минеральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста или ГМО.

Глядя на все это изобилие, просто диву даешься, какие же талантливые и трудолюбивые наши люди. Видно, что вся эта продукция выращена с огромной любовью. Вложено много сил, труда, души.

Агрокомбинат "Дзержинский" тоже удивляет. Предприятие разработало линейку продукции из мяса дичи. Статус товаров премиум-класса подтверждает и вид упаковки. Спрос есть, даже несмотря на то, что это не самый бюджетный деликатес. Президенту еще понравилась колбаса и сосиски из индейки.

Во время визита Президента торговый центр работал в обычном режиме. За журналистами и сопровождающими лицами по пятам с огромным любопытством ходили покупатели. Даже не ожидали, что так запросто и открыто можно пообщаться с главой государства.

Президент высказался насчет восстановления храма в Будславе после пожара

, - сказал Президент. -

Александр Лукашенко также уверен, что при восстановлении храма не потребуется "бешеных объемов" работ. "Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Наблюдай. Когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь", - обратился глава государства к председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину.

Перед отъездом Александр Лукашенко обсудил несколько вопросов, не связанных с работой рынка. Один из них - восстановление после пожара храма в Будславе. На этом вопросе уже начинают спекулировать.

Летом в ТЦ "Валерьяново" планируют открыть фуд-корт и детскую игровую зону

Президентский кортеж припарковался рядом с торговым комплексом. Сюда ходят автобусы и маршрутки. После реконструкции дороги М3 Минск - Витебск сделают и специальный подъезд. Вообще, планов много. На втором этаже этим летом планируют открыть фуд-корт и детскую игровую зону. 3-й и 4-й заполнят брендовые магазины и крупный детский комплекс.

И, конечно, здесь еще много места для фермеров из всех уголков страны, которые занимаются органическим земледелием. Рынка такого формата в нашей стране пока больше нет. Так что, посетить его однозначно стоит. Главное, как советуют завсегдатаи, приходить сытыми, а то есть риск потратить куда больше запланированного.



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