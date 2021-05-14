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Турция летом ждет восстановления туристического потока
15.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Турции до понедельника установлен строжайший локдаун: междугороднее сообщение прекращено, действует комендантский час. Однако уже с 1 июня - и об этом заявил президент Эрдоган - начнется смягчение ограничений. План отмены локдауна правительство обнародует в ближайшие дни. Особые надежды Турция возлагает на туристов из СНГ и России, которые прежде составляли большинство отдыхающих.
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В Турции до понедельника установлен строжайший локдаун: междугороднее сообщение прекращено, действует комендантский час. Однако уже с 1 июня - и об этом заявил...
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