Турция летом ждет восстановления туристического потока

Источник материала: БT

В Турции до понедельника установлен строжайший локдаун: междугороднее сообщение прекращено, действует комендантский час. Однако уже с 1 июня - и об этом заявил президент Эрдоган - начнется смягчение ограничений. План отмены локдауна правительство обнародует в ближайшие дни. Особые надежды Турция возлагает на туристов из СНГ и России, которые прежде составляли большинство отдыхающих.

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