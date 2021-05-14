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Региональное развитие на контроле правительства: превратить все преимущества Барановичского района в хорошую прибыль

15.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На контроле правительства региональное развитие. Здесь точки роста - в конкурентных преимуществах. Найти нужные проекты - задача местных властей. Об этом говорили сегодня в Барановичах. Под каждый регион разработана специальная стратегия. Пришло время сверить, что уже сделано. На повестке - инспекция экономик крупных городов. Начали с Барановичей - большого индустриального центра. О ключевых моментах - Светлана Лукьянюк.

Есть районы, в которых рабочие места в основном завязаны на АПК, у других превалирует промышленность, третьи доходы считают от сферы услуг, например, туристические наши тропы. Есть компактные территории, а есть крупные. И понятно, что там пересекаются и разные отрасли, и предприятия еще советских времен, и современные производства. Они и густонаселенные. Их еще называют городами 80 тысяч плюс (по количеству жителей). Один из них - Барановичи.

Эти территории на особом контроле. Им прописали ускоренное развитие. Но вот какими темпами кто идет - пока вопрос открыт. Проблемы у кого-то здесь тянутся от пустующих цехов, от прошлых гигантов промышленности, у других до сложностей с открытием новых предприятий. Сказалась на всей экономике и пандемия. Но что сделано, в частности, в Барановичах, говорит местная власть.

Сколько и на что денег нужно, областное руководство на камеру не озвучило. А развитие подкрепляют в цифрах. За два месяца года производство молока здесь выросло на 0,7 %, поголовья крупного скота - почти на 5 %, птицы - на 3,5 %. Программе ускоренного развития три года. Но главный вопрос: можно ли было сделать больше и что помешало? И каких проблем важно избежать в нынешней пятилетке до 2025 года?

Ускоренное развитие крупных районов

Задача - найти стержневые точки, которые позволят все преимущества региона превратить в хорошую прибыль. И такие уже здесь есть. Предприятие "Белдан" построили по инвестпроекту. Специализация - беконная свинина. Запускали объект поэтапно. И за прошлый год объем производства вырос почти вдвое. Да и в нынешнем на старте взяли хороший темп. За два месяца плюс почти 60 % к январю-февралю 2020-го. И это классический пример налаженных сырьевых цепочек. У предприятия 5 собственных ферм.

Региональное развитие на контроле правительства: превратить все преимущества Барановичского района в хорошую прибыль


А это уже "Дружба" с историей присоединения к ней совхозов, колхозов и других птицефабрик. В итоге за ней сейчас более 20 тысяч сельхозугодий. Выпускает мясо птицы и молоко. И постоянно расширяется. Комбинат хлебопродуктов отдал фабрике свои пустые помещения, и они стали новыми птичниками. Производство за 2 года выросло на 12 %.

На предприятиях достаточно запасов мясной продукции

На предприятиях говорят: производство мяса растет. Да и мы привыкли к большому разнообразию в магазинах. Но в последние дни появляются нарекания, мол, выбор свежего мяса стал скуднее. Дело в темпах производства или больше стали продавать на внешние рынки, почувствовав, что там можно больше заработать? Премьер заверяет: внутренний рынок в приоритете был и остается. И на всех предприятиях страны запасов продукции достаточно.

Насколько долго продлится ценовое регулирование, или время пришло отпустить жесткие рамки - этот вопрос пока открыт. Правительство взвешивает все аргументы за и против, где в центре внимания, конечно, покупатель и его доходы.

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Теги: Брест
 
 
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На контроле правительства региональное развитие. Здесь точки роста - в конкурентных преимуществах. Найти нужные проекты - задача местных властей. Об этом говорили...
 
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