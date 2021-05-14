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Великая Отечественная катком прошла по белорусской земле, по каждой нашей семье. И далеко не все страницы той страшной войны известны. Так при раскопках в Логойском районе обнаружено массовое захоронение белорусов. Предположительно, полторы тысячи замученных, зверски убитых людей... Что это как ни геноцид? Кто должен ответить за преступления фашизма, у которых нет срока давности? Генеральная прокуратора возбудила уголовное дело. А наш автор Людмила Гладкая в рубрике "Площадка" представляет свое видение белоруски и патриота того, какое значение имеет история и как важно хорошо учить ее уроки.



Они ждали без малого 80 лет, чтобы рассказать о страшных трагедиях военного времени.



На месте массового захоронения в Логойском районе ведутся раскопки и следственные действия



В Логойском районе рядом с деревней Логоза на месте массового захоронения ведутся раскопки, а вместе с ними - следственные действия. В архивах сохранились сведения о том, что на этой территории в 1941-1944 годах было расстреляно более тысячи граждан, в основном женщин, детей и стариков. В свидетельских показаниях те же данные. Как погибли эти люди, сколько на самом деле жертв погребено в братской могиле? Правду об этом теперь устанавливают следователи, эксперты, археологи, историки и поисковики.



Меня зовут Людмила Гладкая. Здравствуйте.



Расследование таких фактов началось с возбуждения Генпрокуратурой уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.



Специалисты изучают архивные документы и уголовные дела, где фигурируют нацистские преступники и их пособники, ищут свидетелей, которые могли бы поделиться воспоминаниями, устанавливают ранее неизвестные места массового уничтожения людей. Кроме того, в Россию и другие государства направлены обращения с просьбой предоставить информацию из архивов.

Простреленные черепа: один, второй, десятый… Сваленные друг на друга тела. Некоторые люди были живы, когда их закапывалиСтоя на краю огромной могилы в Логойском районе, любому сделается жутко. Простреленные черепа. Один, второй, десятый… Сваленные друг на друга тела. Они как будто закрывали собой друг друга. Вот чей-то гребешок, вот ключ. Подошва детского ботиночка меньше ладони. По рассказам свидетелей, некоторые люди были живы, когда их закапывали. Земля шевелилась.

















Людей приводили сюда, заставляли раздеваться, ложиться в ямы друг на друга и стреляли в спину. Результаты первичного осмотра места происшествия говорят именно об этом.

Исследования установят количество погибших, пол, возраст, время захоронения, причину смертиСпециалисты говорят, что рвы выкапывались глубиной до пяти метров. Значит, страшных находок будет еще много. Выяснить правду помогут экспертизы. Мы узнаем количество захороненных людей, пол, возраст, возможно, время захоронения, механизм образования повреждений. Узнаем точную причину смерти.



Когда начались раскопки, считали, что захоронение жертв геноцида находится рядом с установленным еще в 1950-е годы памятником. Однако оно оказалось чуть дальше.



Председатель объединения "Память в сердцах" Дмитрий Имховик рассказал, что памятник в 50-ых установили чудом выжившие братья Косовские. Людей вели на расстрел. Одному парикмахеру удалось пронести бритву, и в какой-то момент он полоснул немца по горлу. Люди побежали, тогда выжили 12 человек. Братья Косовские потом воевали в партизанском отряде, на фронте, а после войны поставили вот этот памятник. Недавно при раскопках рядом с ним были найдены только останки мужчины, женщины и ребенка. Стало понятно, что памятная плита установлена символически, а само захоронение может быть чуть дальше.



А вот что было до расстрела. По словам Дмитрия Имховика, в августе 1941 года на Логойщину приехал Гиммлер. 15 числа он приказал подручным расстрелять 100 евреев. В Минском гетто расстреляли, но он сказал, мол, так тяжело эсэсовцам, надо придумать что-то другое.

Есть предположение, что в Логойском районе отрабатывали метод уничтожения людей, который затем использовали в Бабьем Яру под Киевом и под ХарьковомТак вот, полагают, что в районе отрабатывался метод уничтожения людей, который затем был использован в Бабьем Яру под Киевом и Харьковом.



Белорусская земля усеяна телами жертв фашизма.

С 2015 г. проведено более 300 экспертиз по фактам обнаружения захоронений мирных жителей и военныхС 2015 года уже проведено более 300 экспертиз по фактам обнаружения воинских захоронений и захоронений мирных жителей.



Когда стало известно о возбуждении уголовного дела, в прокуратуру стали обращаться из всей Беларуси. Люди рассказывают о трагедиях своих семей, сообщают об услышанном от кого-то. Просят расследовать эти зверские преступления, назвать имена убийц и истязателей.

Геноцид белорусского народа был. Сейчас собирают доказательную базу по преступникам, которым удалось избежать наказанияГеноцид белорусского народа был. Сейчас специалисты собирают доказательную базу по всем фактам, по преступникам, которым удалось избежать наказания. Убийства наших земляков, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство - всему этому будет дана правовая и моральная оценка. Не будет белых пятен в нашей истории.



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