Президент подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму

Источник материала: БT

Оба документа ранее были приняты депутатами и одобрены Советом Республики. Первый документ для нашей страны имеет найважнейшее значение. Именно Беларусь понесла колоссальный урон от действий фашистской Германии и ее пособников в период Второй мировой войны. К сожалению, сейчас фиксируются факты искажения событий прошлого, в интернете публикуются псевдоисторические статьи, которые оправдывают нацистских преступников и их пособников и несут потенциальную угрозу национальной безопасности. Так что закон своевременный и имеющий принципиальное значение для расстановки акцентов в ценностях государства.



В прошлом году в Беларуси к ответственности было привлечено более 80 лидеров и участников неонацистских организаций. Это более чем в 10 раз выше обычных цифр. Особую тревогу вызывает, что обозначившиеся ультраправые нацелены на активное продвижение своей идеологии в обществе. Стоит ли удивляться появлению символики пособников нацизма у памятников героям Великой Отечественной? А как горько видеть подобное глумление над исторической правдой и справедливостью ветеранам и поколениям послевоенного времени!







Василий Шишов, участник Великой Отечественной войны:



Мы столько много потеряли жизней человеческих! До 30 миллионов людей у нас погибло в годы Великой Отечественной войны. Я после блокады в Ленинград прибыл. Только в одном блокадном Ленинграде с голоду умерло 1 миллион 200 тысяч городского населения и около 2 миллионов погибло солдат при защите города Ленинграда. Как же можно простить то, что немцы столько принесли бед и страданий нашему народу?!

Самое ужасное, это когда на один уровень хотят поставить нацизм и тех, кто от этой коричневой чумы спас мир. А ведь именно этим занимаются переписыватели истории. Когда 9 Мая, День Победы, предлагают сделать каким-то днем скорби, это и есть подмена понятий. Равно как и попытки представить пособников нацистов, военных преступников борцами на независимость.



И ведь в скрытых от посторонних глаз междусобойчиках публика, использующая символы пособников нацистов, все прекрасно понимает.











БЧБ для белорусов - это символ беды

Под этими цветами убивали и мирное население, и защитников Отчества от немецко-фашистских захватчиков. И пока об этом жива память, в стране, где погиб каждый третий, такие символы навязать будет очень сложно. Однако не значит, что невозможно. Против таких попыток и многих других, когда черное пытаются назвать белым и наоборот, направлен новый закон. Он - правовая основа для начала самых решительных и принципиальных шагов.



Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:



По противодействию, по профилактике закон настолько сбалансирован, что позволяет всеми доступными методами выявлять и профилактировать попытки реабилитации нацизма. Кто такие нацистские преступники, кто такие пособники нацистов и другие дефиниции, которые позволят с точки зрения права использовать весь правовой арсенал для противодействия

Законы, запрещающие публичное отрицание, преуменьшение, оправдание или одобрение преступлений нацистов есть в некоторых европейских странах, Канаде, а также Израиле. Например, в Австрии, Румынии и Чехии за отрицание Холокоста можно сесть в тюрьму на срок до 10 лет. Огромные штрафы предусмотрены за героизацию нацизма в прессе, ношение запрещенной символики. Такой момент назрел и в Беларуси.

Кстати, сегодня годовщина. В 1995 году 14 мая наш народ на референдуме отправил на свалку навязанные символы коллаборационистов, вернув цвета знамени Победы.



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