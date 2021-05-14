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12-летнему Роме Когодовскому провели лечение с применением современных технологий комбустиологии
15.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Состояние Ромы Когодовского, который вынес из огня своего младшего брата, стабильное.
Алексей Часнойть, главный комбустиолог Министерства здравоохранения Беларуси:
Рома из Мяделя в стабильно тяжелом состоянии. Вчера ему была проведена операция по удалению нежизнеспособных тканей. Состояние его стабильное. На следующей неделе планируется очередное оперативное вмешательство по удалению нежизнеспособных тканей и, если будет позволять состояние, то с одновременной пересадкой собственной кожи Состояние подростка, получившего электротравму, стабильно тяжелое
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Состояние Ромы Когодовского, который вынес из огня своего младшего брата, стабильное. Медики по-прежнему отмечают стабильное тяжелое состояние подростка....
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