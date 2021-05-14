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Новый компьютерный томограф заработал в 4-й городской больнице Гродно

15.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это первый подобный аппарат для клиники. По словам специалистов, модель КТ японского производства - одна из самых современных на рынке.  Для его установки специально реконструировали несколько помещений. На закупку томографа было затрачено более одного миллиона рублей. В день на нем можно будет проводить до 30 исследований. Проект осуществили и в рамках реализации концепции создания сети опорных клиник. Новый компьютерный томограф стал 12-ым в Гродненской области.

Павел Ивончик, врач-рентгенолог клинической больницы № 4 г. Гродно:

В нем закреплены лучшие технологические разработки с предыдущих линеек томографов, так же добавлены новые технические решения. Данный томограф нацелен на решение различных диагностических задач - от простых рутинных ежедневных исследований до сложных и экстренных

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Переоснащаются и клиника города Лиды, и Волковысская ЦРБ, которые тоже будут входить в сеть опорных клиник. Это действительно важное событие. Это современный 128-срезовый компьютерный томограф. Он будет работать не только для пациентов, находящихся на стационарном лечении 4 городской больницы, но и оказывать помощь пациентам амбулаторного профиля


Согласно новым данным, опубликованным Минздравом, на сегодняшний день зарегистрированы 1109 пациентов с COVID-19, выписаны 1067.

 
Теги: Гродно
 
 
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Это первый подобный аппарат для клиники. По словам специалистов, модель КТ японского производства - одна из самых современных на рынке.  Для его установки...
 
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