|
Р. Головченко прокомментировал опасения отдельных покупателей относительно дефицита мяса в торговле
15.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На всех предприятиях страны достаточно запасов мясной продукции, чтобы обеспечить внутренний рынок. Об этом сегодня заявил премьер-министр. Роман Головченко прокомментировал телеканалу "Беларусь 1" опасения отдельных покупателей относительно дефицита мяса в торговле. Как отметил премьер, производство мясной продукции не снижается. Наоборот, производители наращивают темпы. Но сегодня мировой рынок продовольствия переживает непростое время: оно отмечено ростом цен по многим позициям. Для сдерживания инфляции белорусское правительство ввело регулирование цен на товары первой необходимости. С конца февраля они фактически заморожены. Мясо тоже в этом списке. "И, возможно, отдельные производители пережидают время заморозки цен, ограничивая ассортимент", - предположил премьер. Речь о массовом вывозе белорусского мяса за рубеж не идет. Главное - полностью закрыть потребности внутреннего рынка.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На всех предприятиях страны достаточно запасов мясной продукции, чтобы обеспечить внутренний рынок. Об этом сегодня заявил премьер-министр. Роман Головченко...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)