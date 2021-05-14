Р. Головченко прокомментировал опасения отдельных покупателей относительно дефицита мяса в торговле

Источник материала: БT

На всех предприятиях страны достаточно запасов мясной продукции, чтобы обеспечить внутренний рынок. Об этом сегодня заявил премьер-министр. Роман Головченко прокомментировал телеканалу "Беларусь 1" опасения отдельных покупателей относительно дефицита мяса в торговле. Как отметил премьер, производство мясной продукции не снижается. Наоборот, производители наращивают темпы. Но сегодня мировой рынок продовольствия переживает непростое время: оно отмечено ростом цен по многим позициям. Для сдерживания инфляции белорусское правительство ввело регулирование цен на товары первой необходимости. С конца февраля они фактически заморожены. Мясо тоже в этом списке. "И, возможно, отдельные производители пережидают время заморозки цен, ограничивая ассортимент", - предположил премьер. Речь о массовом вывозе белорусского мяса за рубеж не идет. Главное - полностью закрыть потребности внутреннего рынка.



Сегодня премьер-министр посетил опорные предприятия Барановичей. На повестке - инспекция экономик крупных городов. Для них разрабатывали специальную программу устойчивого социально-экономического развития регионов. Итоги станут основой программы на текущую пятилетку. "Необходимо активизировать развитие регионов с учетом конкурентных преимуществ каждого", - отметил премьер.



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