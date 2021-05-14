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Героическое прошлое, которое нельзя переписать, и праздник Победы, который никто не сможет подменить днем скорби.

Медийное поле на фоне 9 Мая все больше напоминает поле боя. Чем опасна иллюзия свободы виртуального пространства? И как за красивыми словами маскируются реальные угрозы? НАТО в открытую смотрит на Восток, и где-то мы это уже видели. История военных конфликтов, которую Беларусь знает слишком хорошо. А также социальные сети, ставшие рупором убийцы. Можно ли было предотвратить трагедию в Казани? Главные события уходящей недели обсудят эксперты и гости "Клуба редакторов" сразу после "Панорамы" .



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