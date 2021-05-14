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У студентов Беларуси начался трудовой сезон

15.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этот раз раньше обычного и продлится как минимум до зимы. Молодые люди будут работать не только на летних каникулах, но и во время прохождения производственной практики. Как проводят время с пользой - увидел Юрий Карнелович.

Небольшая летучка до начала рабочего дня - и учащиеся политехнического колледжа приступают к благоустройству улицы. Молодые люди - будущие дорожные рабочие. В теории весь процесс уже давно освоен, а вот практические навыки получают впервые.

Для дорожно-строительного управления студотряды -возможность в пиковый сезон наладить бесперебойную работу. В областном центре строятся и реконструируются десятки улиц, и везде нужны помощники.

Молодой микрорайон Грандичи - самая масштабная стройка в Гродно. Возводится он практически с нуля в чистом поле. Строительство жилья, инфраструктуры и дорог ведется одновременно, поэтому помощь стройотрядов здесь всегда востребована.

Мастер дорожного управления Павел Василевич лично курирует молодое пополнение. Особое внимание обращает на безопасность труда. Все ребята имеют специальные допуски на проведение работ.

Павел Василевич, мастер ДСУ-18: "Стройотрядовцы устраиваются, проводим инструктаж по охране труда, потом проходят пятидневную стажировку с дорожными рабочими и приступают к работе. Работы очень много, лишние руки не помешают. Сейчас на объекте укладываем 1,6 километра тротуара, плитку именно монтируем".

Стройотрядовское движение набирает популярность


В Гродненской области более 4 тысяч молодых людей уже изъявили желание с пользой провести летние месяцы. Из них только в областном центре будут работать порядка тысячи человек.

Анна Киселевская, второй секретарь Гродненского горкома ОО "БРСМ": "Ребята, как и каждый год, работают на разных объектах. Уже совсем скоро приступят к работе. С начала лета начнут функционировать первые педагогические отряды. Студенты - будущие педагоги будут осваивать свою специальность, работая воспитателями в детских оздоровительных лагерях".

А еще сельскохозяйственные, экологические, сервисные. Стать участником студотряда можно, не выходя из дома. Запись ведется в том числе и в онлайн-режиме.

Мария Коваленко, командир Гродненского областного штаба студенческих отрядов: "В каждой группе Союза молодежи есть QR-код, онлайн-анкеты, поэтому можно заполнить, отметить профиль, заработную плату, желаемые виды работ и отправить ее нам. Мы рассмотрим анкеты и свяжемся с каждым желающим".


В этом сезоне гродненские студенты будут работать и на значимых республиканских стройках. Например, станут участниками проекта "Атлант-2021" в Минске и будут помогать специалистам на стройплощадке в Островце.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В этот раз раньше обычного и продлится как минимум до зимы. Молодые люди будут работать не только на летних каникулах, но и во время прохождения производственной...
 
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