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Александр Турчин в проекте "Вопрос номер один" 15 мая в 19:00 на "Беларусь 1"
15.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как помочь фермеру выпускать штучный зеленый товар? А также экотренды в других сферах. Когда предложим свой электрокар и когда появится первый комплекс в столичном регионе полностью на чистой энергии? Чем еще живет Минская область и как работает в пандемию, и причем здесь политика? Губернатор региона Александр Турчин расскажет в проекте
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Как помочь фермеру выпускать штучный зеленый товар? А также экотренды в других сферах. Когда предложим свой электрокар и когда появится первый комплекс в...
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