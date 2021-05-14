Источник материала: БT

Как помочь фермеру выпускать штучный зеленый товар? А также экотренды в других сферах. Когда предложим свой электрокар и когда появится первый комплекс в столичном регионе полностью на чистой энергии? Чем еще живет Минская область и как работает в пандемию, и причем здесь политика? Губернатор региона Александр Турчин расскажет в проекте "Вопрос номер один" завтра в 19:00 на "Беларусь 1" .



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