Проект новой Конституции до референдума пройдет широкое общественное обсуждение

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Сегодня прошло уже четвертое заседание Конституционной комиссии. Рассматривали предложения по изменению положений Основного закона страны о функциях и полномочиях парламента. Историческая дистанция уже пройдена, и есть возможность сравнить то, что было с главным документом, когда его принимали, и как сегодня ветви власти взаимодействуют. О чем говорили в стенах Национальной библиотеки представители авторитетной команды - знает Виолетта Соколович.

Слышать друг друга важно и в вопросах внутренней повестки. Четвертое заседание Конституционной комиссии, где представители авторитетной команды обсуждали четвертую главу четвертого раздела. Не совпадение цифр, а четкое планирование работы.



Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:



Чтобы активно работал в этом направлении парламент. Это его основная функция. Поэтому вносятся такие предложения для того, чтобы парламентарии как представители народа, выясняя интересы, запросы наших граждан, оперативно принимали соответствующие законы, которые должным образом регулировали те или иные общественные отношения. Мы также видим, что главная контрольная функция парламента состоит в том, чтобы контролировать, как действует конкретный закон, каково его регулирующее воздействие на общественные отношения, и своевременно вносить соответствующие изменения в те или иные законы для того, чтобы повышать их эффективность



Итак, главные акценты, которые сегодня прозвучали. Всебелорусскому народному собранию предлагается придать конституционный статус. При этом делегаты будут избираться на 5 лет. Идея ограничить возможность депутата работать в исполнительной ветви власти поддержана. Как отметил Валерий Мицкевич, сложно совмещать работу и там, и там. Самое главное, что это нарушает принцип разделения властей. Если депутат назначается работать в правительстве в качестве министра, к примеру, он участвует в работе правительства, то, как он потом сам у себя будет отчет принимать? Возрастной ценз. Его менять не будут. Конечно, молодежь инициирует вопросы возраста, говорит ректор Белорусской академии музыки Екатерина Дулова.



Екатерина Дулова, ректор БГАМ, председатель Совета спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи:



И, честно говоря, мы, с одной стороны, хотели бы, чтобы более активно молодежь сегодня подключалась к вопросам государственной жизни. Но ведь речь идет о принятии серьезных решений. Поэтому, конечно, мы сегодня говорим о наличии особого опыта, особых подходов, требований к человеку, которому будут даны такие полномочия. И речь шла о том, что это наши славянские традиции, когда молодежи надо еще прислушиваться, учиться, действительно быть рядом, но принимать решения, конечно, должны люди опытные







В Беларуси парламентариев предлагается приводить к присяге на верность народу



Присяга на верность народу. Не исключено, что это положение дополнит Конституцию. Это общепризнанная практика. И, конечно, высокий статус парламентария. Не нашло поддержки среди представителей комиссии предложение об однопалатном парламенте.



Валерий Мицкевич, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:



Действительно, было очень много предложений создать из двух палат одну, то есть - однопалатный парламент. Увеличить количество депутатов до 150, 180, 260 и так далее. Но у нас за определенный период развития страны сложились определенные традиции, механизмы взаимодействия властей и в том числе палат парламента. Поэтому предлагается уже опробованный положительный опыт продолжить реализовывать. И мы предлагаем остановиться на двухпалатном парламентеГлава государства неоднократно подчеркивал: деятельность комиссии должна быть максимально открытой для людей. Масштабная аналитическая работа, в которой задействована вся страна. А комиссия аккумулирует все, чтобы внести выработанные предложения по изменению Основного закона Президенту до 1 августа. Проект новой Конституции до референдума пройдет широкое общественное обсуждение на разных уровнях.