Задержания и правосудие, 18 лет за госизмену, Лукашенко на рынке, наши в Индии и секторе Газа - все за вчера

Сегодня — рабочая суббота (говорят, рабочий день сокращен на час). Предыдущую ночь наша коллега, журналист TUT.BY Люба Касперович провела на Окрестина: ее задержали во время работы у Дома правосудия — и это, конечно, возмутительно. Сегодня Любу за что-то будут судить. В Могилеве, кстати, сегодня тоже пройдут суды над задержанными в такой же ситуации — у здания суда во время процесса, на который никого не пустили, — журналистами DW и 6tv.by Александром Бураковым и Владимиром Лапцевичем. Мы, конечно, надеемся на справедливость и правосудие, но приговоры, например, в 15 суток за розовую тапку с белой полосой, 10 суток за съемку женщин у Комаровки и другие, не добавляют оптимизма… Ладно, а пока давайте вспомним, чем еще страна и мир жили вчера.
ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
Лукашенко вчера побывал на экорынке «Валерьяново» в Минском районе (его, кстати, может полностью выкупить Алексин). Там он — случайно, конечно, — встретил соседа — миллионера Бурноса из Беловежской пущи, а также высказался о восстановлении пострадавшего от пожара костела в Будславе. «Без государства они ни черта не сделают все равно. Но эти же „невероятные“ опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже собрали. Не знаю только, где деньги (а мы, кстати, как раз вчера об этом рассказывали — и сколько собрали, и когда раздадут. — Прим. TUT.BY). И здесь говорят: соберем. Ни черта они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому, если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу».
Новости экономики, которые кажутся позитивными. После трех месяцев сокращения золотовалютные резервы в апреле выросли на 4,9% — до 7,278 млрд долларов. По итогам этого же месяца белорусский рубль укрепился по отношению к валютной корзине. Но можно ли смотреть на эти показатели как на симптомы улучшения состояния экономики? «Чтобы обеспечить долгосрочную стабильность на валютном рынке, нужно, чтобы экономика Беларуси вернулась к функционированию в штатном режиме. Но без урегулирования политического кризиса в стране это невозможно», — говорят эксперты.
Опасные отходы начнут обезвреживать в Беларуси — раньше их вывозили за границу. Рассказываем, где появится первая линия и что вообще известно.
И снова арабо-израильский конфликт. 11 мая в ответ на самый масштабный в истории ракетный обстрел со стороны Палестины Израиль начал в секторе Газа очередную контртеррористическую операцию под названием «Страж стен». Цель — зачистить территорию от боевиков и так или иначе добиться прекращения ракетного огня, дав возможность израильтянам жить спокойно. Вот здесь мы рассказываем обо всех предыдущих попытках израильской армии усмирить палестинцев и добиться, чтобы из сектора Газа прекратили лететь ракеты.
Позавчера мы рассказывали вам о белорусках, которые во время арабо-израильского конфликтаоказались на территории Израиля, а вчера показывали ситуацию с другой стороны: глазами Татьяны, которая с семьей живет в секторе Газа. «Бомбят, бомбят. Мы, иностранцы, с ума сходим. Местные реагируют более спокойно. Они уже пережили столько всего, хотя, может, они просто стараются держаться, чтобы нас подбодрить».
Кстати, в ХАМАС заявили о готовности к перемирию с Израилем.
А что сейчас происходит в Индии, которая шокирует мир смертностью от COVID-19? Спросили белорусок, которые там живут. «Очень многое зависит от образованности населения — люди думают, что у них обычный кашель и он сам пройдет. И умирают по незнанию, потому что не обращают внимания на симптомы».
СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
Суд в Минске начал рассматривать«дело студентов», которых задержали в ноябре 2020-го и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. В деле — 12 обвиняемых: десять студентов разных минских вузов, выпускница меда и преподавательница БГУИР (она вчера уже выступила в суде). Уже больше полугода они в СИЗО. К началу первого заседания к зданию суда пришли более ста человек, но внутрь удалось попасть не всем. За дверью оказались журналисты независимых СМИ и даже некоторые родственники обвиняемых. Толпу, которая собралась снаружи, попросили разойтись, прошли задержания.
А вот у нас, кстати, еще истории студентов: Артем Винокуров, например, отсидел три месяца, услышал приговор — три года «химии» за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» — и сбежал за границу. Рассказал нам, как это все было и как он сейчас живет. А помните, Лукашенко говорил, что «несогласных» студентов нужно отчислить, а парней отправить в армию? Узнали, где эти ребята сейчас.
Верховный суд вчера вынес самый (пока?) суровый приговор политзаключенному: экс-капитана Генштаба Денис Урад за фото документа «польскому телеграм-каналу» получил 18 лет усиленного режима. Его обвинили в госизмене. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
А еще Верховный суд вчера рассмотрел апелляцию по делу застреленного силовиками брестчанина Геннадия Шутова и его друга Александра Кордюкова. Шутов, напомним, посмертно признан виновным в сопротивлении с применением насилия, Кордюков за покушение на убийство силовика получил 10 лет лишения свободы. Верховный суд оставил в силе приговор.
Возле места, где в августе во время протестов погиб Александр Тарайковский, поставили мусорный бак. Минчане завалили ЖКХ жалобами — и вот что им ответили.
А видели, как губернатор Гродненщины Владимир Караник поздравил белорусов в Facebook с 9 мая? Его замечания про красно-зеленый флаг удивили историков (и не только) — обсуждения под его постом идут до сих пор.
Кстати, вчера Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму. Давайте кратко напомним, что меняется — и под запретом ли теперь БЧБ-флаг?
У нас — история Юли, которая вместе с друзьями отравилась ядовитыми грибами. Одиннадцатилетняя девочка из их компании умерла от отека мозга, а выжившая Юля рассказала о своем тяжелом состоянии, лечении в больнице, человеческой глупости и серьезных последствиях для здоровья. Обязательно посмотрите!
А еще держите историю о том, как житель Гроднокупил советский фотоаппарат — а в нем оказалась пленка с уникальными фото. Может, вы узнаете изображенных на них людей?
Тем временем люди заметили, что в программе белорусских каналов на следующую неделю нет «Евровидения» — а оно-то будет. Вот тут мы попробовали разобраться, что это значит.
Если еще не видели, обязательно посмотрите: художник поместил голливудских героев в советское кино и наоборот — и вышло очень круто. Это просто наша AFISHA.TUT.BY всей душой любит российского иллюстратора под ником Klod Mande, и вот уже в третий раз мы показываем вам его работы, а самых насмотренных просим угадать, какие картины «бог фотошопа» совместил в рамках одного коллажа. Попробуете?