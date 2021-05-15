Задержания и правосудие, 18 лет за госизмену, Лукашенко на рынке, наши в Индии и секторе Газа - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня — рабочая суббота (говорят, рабочий день сокращен на час). Предыдущую ночь наша коллега, журналист TUT.BY Люба Касперович провела на Окрестина: ее задержали во время работы у Дома правосудия — и это, конечно, возмутительно. Сегодня Любу за что-то будут судить. В Могилеве, кстати, сегодня тоже пройдут суды над задержанными в такой же ситуации — у здания суда во время процесса, на который никого не пустили, — журналистами DW и 6tv.by Александром Бураковым и Владимиром Лапцевичем. Мы, конечно, надеемся на справедливость и правосудие, но приговоры, например, в 15 суток за розовую тапку с белой полосой, 10 суток за съемку женщин у Комаровки и другие , не добавляют оптимизма… Ладно, а пока давайте вспомним, чем еще страна и мир жили вчера.





ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Лукашенко вчера побывал на экорынке «Валерьяново» в Минском районе (его, кстати, может полностью выкупить Алексин). Там он — случайно, конечно, — встретил соседа — миллионера Бурноса из Беловежской пущи, а также высказался о восстановлении пострадавшего от пожара костела в Будславе . «Без государства они ни черта не сделают все равно. Но эти же „невероятные“ опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже собрали. Не знаю только, где деньги (а мы, кстати, как раз вчера об этом рассказывали — и сколько собрали, и когда раздадут. — Прим. TUT.BY). И здесь говорят: соберем. Ни черта они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому, если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу».

«Валерьяново» в Минском районе (его, кстати, Алексин). Там он — случайно, конечно, — — миллионера Бурноса из Беловежской пущи, а также о . «Без государства они ни черта не сделают все равно. Но эти же „невероятные“ опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже собрали. Не знаю только, где деньги (а мы, кстати, — и сколько собрали, и когда раздадут. — Прим. TUT.BY). И здесь говорят: соберем. Ни черта они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому, если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу». Новости экономики, которые кажутся позитивными . После трех месяцев сокращения золотовалютные резервы в апреле выросли на 4,9% — до 7,278 млрд долларов. По итогам этого же месяца белорусский рубль укрепился по отношению к валютной корзине. Но можно ли смотреть на эти показатели как на симптомы улучшения состояния экономики? «Чтобы обеспечить долгосрочную стабильность на валютном рынке, нужно, чтобы экономика Беларуси вернулась к функционированию в штатном режиме. Но без урегулирования политического кризиса в стране это невозможно», — говорят эксперты .

. После трех месяцев сокращения золотовалютные резервы в апреле выросли на 4,9% — до 7,278 млрд долларов. По итогам этого же месяца белорусский рубль укрепился по отношению к валютной корзине. Но можно ли смотреть на эти показатели как на симптомы улучшения состояния экономики? «Чтобы обеспечить долгосрочную стабильность на валютном рынке, нужно, чтобы экономика Беларуси вернулась к функционированию в штатном режиме. Но без урегулирования политического кризиса в стране это невозможно», — . Опасные отходы начнут обезвреживать в Беларуси — раньше их вывозили за границу. Рассказываем, где появится первая линия и что вообще известно .

— раньше их вывозили за границу. Рассказываем, где появится первая линия . И снова арабо-израильский конфликт. 11 мая в ответ на самый масштабный в истории ракетный обстрел со стороны Палестины Израиль начал в секторе Газа очередную контртеррористическую операцию под названием «Страж стен». Цель — зачистить территорию от боевиков и так или иначе добиться прекращения ракетного огня, дав возможность израильтянам жить спокойно. Вот здесь мы рассказываем обо всех предыдущих попытках израильской армии усмирить палестинцев и добиться, чтобы из сектора Газа прекратили лететь ракеты.





Позавчера мы рассказывали вам о белорусках, которые во время арабо-израильского конфликта оказались на территории Израиля, а вчера показывали ситуацию с другой стороны: глазами Татьяны , которая с семьей живет в секторе Газа . «Бомбят, бомбят. Мы, иностранцы, с ума сходим. Местные реагируют более спокойно. Они уже пережили столько всего, хотя, может, они просто стараются держаться, чтобы нас подбодрить».

на территории Израиля, а вчера показывали ситуацию с другой стороны: , которая . «Бомбят, бомбят. Мы, иностранцы, с ума сходим. Местные реагируют более спокойно. Они уже пережили столько всего, хотя, может, они просто стараются держаться, чтобы нас подбодрить». Кстати, в ХАМАС заявили о готовности к перемирию с Израилем.

о с Израилем. А что сейчас происходит в Индии, которая шокирует мир смертностью от COVID-19? Спросили белорусок, которые там живут . «Очень многое зависит от образованности населения — люди думают, что у них обычный кашель и он сам пройдет. И умирают по незнанию, потому что не обращают внимания на симптомы».

СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Суд в Минске начал рассматривать «дело студентов», которых задержали в ноябре 2020-го и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. В деле — 12 обвиняемых: десять студентов разных минских вузов, выпускница меда и преподавательница БГУИР (она вчера уже выступила в суде ). Уже больше полугода они в СИЗО. К началу первого заседания к зданию суда пришли более ста человек, но внутрь удалось попасть не всем. За дверью оказались журналисты независимых СМИ и даже некоторые родственники обвиняемых. Толпу, которая собралась снаружи, попросили разойтись, прошли задержания .









Конституционная комиссия предложила очередные изменения: например, ограничить законодательную функцию президента, исключив возможность издания им декретов, имеющих силу закона. Вот что известно .

предложила очередные изменения: например, ограничить законодательную функцию президента, исключив возможность издания им декретов, имеющих силу закона. . Тем временем уволенному ранее директору Оперного театра (да, это на его место пришел выходец из БРСМ) нашли новую работу — и это серьезное понижение .

ИНТЕРЕСНОЕ

У нас — история Юли, которая вместе с друзьями отравилась ядовитыми грибами . Одиннадцатилетняя девочка из их компании умерла от отека мозга, а выжившая Юля рассказала о своем тяжелом состоянии, лечении в больнице, человеческой глупости и серьезных последствиях для здоровья. Обязательно посмотрите !

. Одиннадцатилетняя девочка из их компании умерла от отека мозга, а выжившая Юля рассказала о своем тяжелом состоянии, лечении в больнице, человеческой глупости и серьезных последствиях для здоровья. ! А еще держите историю о том, как житель Гродно купил советский фотоаппарат — а в нем оказалась пленка с уникальными фото . Может, вы узнаете изображенных на них людей?

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Все новости пятницы, 14 мая

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Ваша редакция