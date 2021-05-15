|
Гроза и дожди. Какой будет погода в Могилеве в единственный выходной
15.05.2021 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Единственный выходной в Могилеве будет теплым, но с дождем и грозами, предупреждает
В рабочую субботу с обеда зарядят дожди, но тепло — до +19°С.
Утром в воскресенье в Могилеве будет переменная облачность без осадков, а во второй половине дня небо снова затянет тучами, пойдут дожди и, похоже, будет гроза.
Зато тепло: днем в выходной воздух прогреется до +21°С.
Постарайтесь отдохнуть!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)