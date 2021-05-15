Гроза и дожди. Какой будет погода в Могилеве в единственный выходной

Источник материала: Tut.by

Единственный выходной в Могилеве будет теплым, но с дождем и грозами, предупреждает pogoda.by .



Фото из Instagram

В рабочую субботу с обеда зарядят дожди, но тепло — до +19°С.

Утром в воскресенье в Могилеве будет переменная облачность без осадков, а во второй половине дня небо снова затянет тучами, пойдут дожди и, похоже, будет гроза.

Зато тепло: днем в выходной воздух прогреется до +21°С.

Постарайтесь отдохнуть!

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