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Тепло, но с дождем и грозами. Какой будет погода в Гродно в единственный выходной
15.05.2021 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Единственный выходной в Гродно будет теплым, но с дождем и грозами, сообщает
В рабочую субботу с обеда зарядят дожди.
Утром в воскресенье в Гродно будет переменная облачность без осадков, а во второй половине дня небо снова затянет тучами, пройдут дожди и, похоже, будет гроза.
Зато тепло: днем воздух прогреется до +20°С.
Постарайтесь отдохнуть!
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В рабочую субботу с обеда зарядят дожди.
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