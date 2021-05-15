Тепло, но с дождем и грозами. Какой будет погода в Гродно в единственный выходной

Источник материала: Tut.by

Единственный выходной в Гродно будет теплым, но с дождем и грозами, сообщает pogoda.by .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В рабочую субботу с обеда зарядят дожди.

Утром в воскресенье в Гродно будет переменная облачность без осадков, а во второй половине дня небо снова затянет тучами, пройдут дожди и, похоже, будет гроза.

Зато тепло: днем воздух прогреется до +20°С.

Постарайтесь отдохнуть!

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