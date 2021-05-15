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Ничем не порадуем. Какой будет погода в Витебске в единственный выходной
15.05.2021 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эту рабочую субботу и единственный воскресный выходной не забывайте дома зонтик. И вообще — дожди зарядят,
В субботу днем температура воздуха +16…18 °C. Дождь, возможна гроза.
В воскресенье утром солнечно, но днем в прогнозе снова дождь. До 20 градусов тепла.
Постарайтесь успеть отдохнуть, друзья!
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В эту рабочую субботу и единственный воскресный выходной не забывайте дома зонтик. И вообще дожди зарядят, по прогнозу синоптиков, надолго.
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