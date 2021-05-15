ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ничем не порадуем. Какой будет погода в Витебске в единственный выходной

15.05.2021 08:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В эту рабочую субботу и единственный воскресный выходной не забывайте дома зонтик. И вообще — дожди зарядят, по прогнозу синоптиков, надолго.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу днем температура воздуха +16…18 °C. Дождь, возможна гроза.

В воскресенье утром солнечно, но днем в прогнозе снова дождь. До 20 градусов тепла.

Постарайтесь успеть отдохнуть, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эту рабочую субботу и единственный воскресный выходной не забывайте дома зонтик. И вообще дожди зарядят, по прогнозу синоптиков, надолго.
 
Новости дня
Новости общества
 
Снова лето, но надолго ли? Какой будет погода в Гомеле в единственный на этой неделе выходной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by