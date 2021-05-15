Ничем не порадуем. Какой будет погода в Витебске в единственный выходной

Источник материала: Tut.by

В эту рабочую субботу и единственный воскресный выходной не забывайте дома зонтик. И вообще — дожди зарядят, по прогнозу синоптиков, надолго.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу днем температура воздуха +16…18 °C. Дождь, возможна гроза.

В воскресенье утром солнечно, но днем в прогнозе снова дождь. До 20 градусов тепла.

Постарайтесь успеть отдохнуть, друзья!

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