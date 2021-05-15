Снова лето, но надолго ли? Какой будет погода в Гомеле в единственный на этой неделе выходной

Источник материала: Tut.by

Весна в Гомеле в этом году капризничает: в последние дни за окном вроде и тепло, но все равно сыро и неуютно. В воскресенье, обещает pogoda.by, все изменится.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Природа пожалела гомельчан — и постарается в единственный на этой неделе выходной не расстраивать.

В воскресенье, обещают, будет +23 °C и солнечно.

Постарайтесь отдохнуть!

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