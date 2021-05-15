|
Снова лето, но надолго ли? Какой будет погода в Гомеле в единственный на этой неделе выходной
15.05.2021 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весна в Гомеле в этом году капризничает: в последние дни за окном вроде и тепло, но все равно сыро и неуютно. В воскресенье,
Природа пожалела гомельчан — и постарается в единственный на этой неделе выходной не расстраивать.
В воскресенье, обещают, будет +23 °C и солнечно.
Постарайтесь отдохнуть!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весна в этом году капризничает.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)