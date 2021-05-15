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В единственный выходной в Бресте будет тепло, но с дождем и грозами
15.05.2021 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Единственный выходной в Бресте будет теплым, но с дождем и грозами, сообщает
Утром будет переменная облачность без осадков, а во второй половине дня небо затянет тучами, пройдут кратковременные дожди и, похоже, будет гроза.
Зато тепло: днем воздух прогреется до +25 ºС.
Постарайтесь отдохнуть!
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