В единственный выходной в Бресте будет тепло, но с дождем и грозами

Источник материала: Tut.by

Единственный выходной в Бресте будет теплым, но с дождем и грозами, сообщает pogoda.by .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Утром будет переменная облачность без осадков, а во второй половине дня небо затянет тучами, пройдут кратковременные дожди и, похоже, будет гроза.

Зато тепло: днем воздух прогреется до +25 ºС.

Постарайтесь отдохнуть!