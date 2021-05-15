Кто та единственная преподавательница, которая проходит по «делу студентов», и с кем живут ее дети?

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Минска 14 мая начал рассматривать «дело студентов». По нему проходит 12 обвиняемых , среди них выделяется преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова. Ей 42 года, и на свободе ее ждут двое детей. 18-летний Иван уже студент, а младшей дочери Маше — всего 7 лет, она учится в школе. Девочка не видела маму больше полугода: Ольгу задержали в ноябре. Рассказываем, как успешная преподавательница оказалась за решеткой.



Фото в редакцию прислал сын Ольги

Кто такая Ольга Филатченкова

Ольга Филатченкова — преподаватель кафедры программного обеспечения информационных технологий БГУИР. На первом заседании по «делу студентов» она выступила с мощным заявлением — попросила освободить из-под стражи всех фигурантов и вынести оправдательный приговор.

— История знает множество примеров, когда людей преследовали, сажали в тюрьмы и просто уничтожали только за то, что их мнение отличалось от мнения правящей элиты. Это мы можем наблюдать и в настоящее время в нашей стране. И та же история прекрасно иллюстрирует, что бывает, когда безмолвная жертва обретает голос и говорит «нет» своим мучителям. На основании изложенного прошу по данному уголовному делу изменить меру пресечения (позже дополнила — на домашний арест. — Прим. TUT.BY) всем обвиняемым и вынести оправдательный приговор.

Ходатайство Ольги по освобождению из-под стражи удовлетворено не было, фигуранты дела на время суда остаются в СИЗО, в том числе и сама преподавательница.

«Не могу сказать, что до этих выборов она активно интересовалась политикой, но этим летом решила стать независимым наблюдателем. Почему? Наверное, потому что ситуация в стране из ряда вон выходящая и что-то должно поменяться», — рассказывал ранее нам сын смелой преподавательницы.

Уже после выборов Филатченкова снялась в видеообращении преподавателей БГУИР. В нем она выступила против насилия и преследования студента 4-го курса Дмитрия Мазуро. Напомним, осенью 2020 года молодого человека осудили на 38 суток ареста.

В видеообращении и забастовке участвовала не только Ольга, но и другие преподаватели. Почему обвиняемой по «делу студентов» сделали именно ее, родные Филатченковой точно не знают. Вот какими предположениями с нами поделилась ее сестра Мария:

— Мне кажется, была такая логика: раз в деле есть студенты, значит, должен быть и «кукловод», то есть преподаватель. Оля проявила в этом году активность, в том числе записывала нарушения на выборах как наблюдатель. При этом она уязвима: двое детей, один ребенок несовершеннолетний, с мужем в разводе. Оля идеально подходит под типаж, который якобы можно «продавить» и заставить ее сознаться в «кукловодстве». Но им не удалось.

Бодрости духа, судя по письмам преподавательницы, ей не занимать. Как рассказывает Мария, их «невыносимо читать».

— Из писем возникает ощущение, что СИЗО № 1 — это курорт. Один раз я даже попросила адвоката: «Вы, пожалуйста, посмотрите, как она на самом деле выглядит, как говорит, какое у нее настроение». Мне письма приходят реже, родителям — чаще. И после моей просьбы в каждом письме для них было написано: «Передайте Маше, что я ок», «Передайте Маше, что я ок»… Я потом «наехала» на Олю, мол, что ты такое пишешь. А она ответила: «Это потому, что ты во мне усомнилась», — смеется Мария. — Я понимаю, что в реальности вообще-то ситуация не «ок». Но, слава богу, она находит, чем заняться: читает, танцует. Хотя сложно поверить, что там все настолько позитивно.

В марте 2021 года Ольге разрешили свидание с мамой и сыном. Впервые за несколько месяцев женщина получила возможность увидеть близких.

— Ваня сказал, что Оля шикарно выглядит и просто «пэрсик». После этого я написала ей письмо: теперь верю, что у вас там курорт. Может, она там в камере кремиками начала мазаться под чьим-то влиянием? Оля же обычно всем этим не пользуется. В общем, Ваня с Олей увиделись, нахохотались, наговорились, немножко всплакнули. Ну и все, обниматься же через стекло нельзя, — говорит Мария. — На следующий день ходила мама. Она, конечно, пыталась рыдать, но Оля пресекла это в корне.

Где сейчас дочь Ольги — семилетняя Маша?

Девочка живет у сестры политзаключенной, где для нее нашлась компания — двоюродные брат и сестра. Маше пришлось перейти в новую школу, но там девочку хорошо приняли и проблем с учебой у нее нет. К девочке приезжают в гости бабушка с дедушкой и папа. Мужчина живет в Москве, поэтому не может быть с Машей постоянно.

В семье все еще поддерживают версию, что мама «в командировке». Эта история, признается сестра Ольги, появилась случайно: сначала родные боялись сказать правду и «ляпнули» про командировку. Так и прижилось.

О том, как долго все это будет продолжаться, если Ольге дадут реальный срок, в семье стараются не думать.

— Маша спокойно учится, живет с родственниками, нашла себе в школе новых друзей, мы устраиваем ей активности, она много рисует. Вроде бы вопросы «где мама» немножко потухли, потому что ребенок занят, — описывает быт девочки Мария. — Мы у Оли спрашивали о дочке через адвокатов и письма. Она сказала, что пока нет ясности [не вынесен приговор], лучше поддерживать версию про командировку.

Когда прошло задержание и в чем обвиняют преподавательницу

Ольгу задержали 12 ноября 2020 года — в «черный четверг». В тот день сотрудники КГБ приехали к десяти фигурантам «дела студентов», в том числе одной преподавательнице.

О задержании Ольги рассказывал ее сын:

— 12 ноября примерно в 10.30 меня разбудила мама. Сказала: в дверь звонят люди в масках и жилетах. Я перепугался, мама тоже. Она звонила на работу, дедушке с бабушкой и в «Весну» (лишенный аккредитации правозащитный центр. — Прим. TUT.BY), — возвращается к тем событиям молодой человек. — Дедушка с бабушкой — пенсионеры и живут рядом, поэтому они вскоре пришли. Дед посмотрел постановление и сообщил, что мы должны открыть [дверь].

С того момент прошло уже полгода. Правозащитники признали Ольгу политзаключенной.

Как и остальных проходящих по «делу студентов», преподавательницу обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы учреждений и транспорта (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Наказание по этой статье предусматривает штраф, арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на такой же срок.

В процессе по «делу студентов» запланировано 30 заседаний. Суд будет длиться несколько недель.