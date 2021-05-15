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«Сначала откажут ноги, а потом все органы». История Вани и его миопатии Дюшенна
15.05.2021 10:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Семья Вани и подумать не могла, что такой страшный диагноз может прозвучать в стенах их дома. Ведь мальчик рос веселым, улыбчивым и здоровым ребенком. Но когда диагноз все же был озвучен врачами — жизнь его мамы Кати и всех членов семьи изменилась. Теперь им приходится жить в постоянном страхе просто не успеть достать для Вани необходимое, но дорогостоящее лечение, которое может спасти жизнь мальчика. Миопатия Дюшенна — это тяжелое генетическое заболевание, сильно влияющее на работу мышц. Буквально с каждым днем они слабеют и самые простые действия (например, встать с кровати) Ване даются с трудом. Но Ваня и Катя не теряют надежды и не сдаются.
Вы можете помочь Ване:
Самый простой способ помочь пополнить баланс МТС 8029−701−58−31 (деньги будут переведены на благотворительный счет)
Осуществить перевод на благотворительный счет в «АСБ Беларусбанк» г. Бобруйск Отделение № 703/7123 БИК AK BB BY 2X
BYN № BY27 AKBB 3134 0000 0045 6007 0000
Банковские карты:
Белагропромбанк 4320 3700 2963 4401
Альфа- банк (для представителей из РФ. Карта оформлена на крестную Вани SOFIYA SHEVCHENKO) 5559 4937 1284 3128
Приложение Koronapay (для стран Евросоюза и России без % и комиссий)
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Времени у Вани осталось совсем мало, и он, как никогда, нуждается в вашей помощи.
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