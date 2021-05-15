«Сначала откажут ноги, а потом все органы». История Вани и его миопатии Дюшенна

Источник материала: Tut.by

Семья Вани и подумать не могла, что такой страшный диагноз может прозвучать в стенах их дома. Ведь мальчик рос веселым, улыбчивым и здоровым ребенком. Но когда диагноз все же был озвучен врачами — жизнь его мамы Кати и всех членов семьи изменилась. Теперь им приходится жить в постоянном страхе просто не успеть достать для Вани необходимое, но дорогостоящее лечение, которое может спасти жизнь мальчика. Миопатия Дюшенна — это тяжелое генетическое заболевание, сильно влияющее на работу мышц. Буквально с каждым днем они слабеют и самые простые действия (например, встать с кровати) Ване даются с трудом. Но Ваня и Катя не теряют надежды и не сдаются.

Вы можете помочь Ване: Самый простой способ помочь пополнить баланс МТС 8029−701−58−31 (деньги будут переведены на благотворительный счет) Осуществить перевод на благотворительный счет в «АСБ Беларусбанк» г. Бобруйск Отделение № 703/7123 БИК AK BB BY 2X

Транзитный счёт BY57 AKBB 3819 3821 0002 8000 0000 BYN № BY27 AKBB 3134 0000 0045 6007 0000

USD №:BY44 AKBB 3134 1000 0034 8007 0000

EUR №:BY11 AKBB 3134 2000 0030 8007 0000

RUB №:BY89 AKBB 3134 3000 0028 0007 0000 Банковские карты:

Беларусбанк 5536 0800 1144 2526

Срок действия 09/21

Пополнить карт-счёт № BY45 AKBB 3014 2000 0024 3711 0000

БИК AK BB BY 2X

Реквизиты банка

Номер расчётного счёта для разовых перечислений BY57 AKBB 3819 3821 0002 8000 0000

БИК AK BB BY 2X УНП 100325912 Белагропромбанк 4320 3700 2963 4401

Срок действия 11/23

Назначение платежа: Радымкиной Екатерине Андреевне на лечение ребенка Радымкина Ивана Альфа- банк (для представителей из РФ. Карта оформлена на крестную Вани SOFIYA SHEVCHENKO) 5559 4937 1284 3128

Срок действия 01/26 Приложение Koronapay (для стран Евросоюза и России без % и комиссий)

Шаг 1: В приложении при переводе указываете тел. +375447016827 (РБ)

Шаг 2: имя Radymkina Katsiaryna перевод Western Union. На имя Radymkina Katsiaryna. Номер тел. +375(44) 701−68−27