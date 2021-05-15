Вот еще несколько адресов в Минске, где отключение горячей воды перенесли

Источник материала: Tut.by

Появилась очередная порция адресов, где отключат горячую воду позже, чем планировали сразу, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Вот о каких изменениях рассказали в филиале «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго».

Так, с 12 мая отключена вода по адресам: 2-й переулок Розы Люксембург, 4, к. 2, улица Р. Люксембург, 118 и 124. При этом в домах по адресам: улица Одесская, 16, 20а и 20Б, улица Лазо, 7, отключение воды переносится на более поздний срок.

Кроме того, перенесены сроки отключения воды в доме № 1Б на улице Серова. Ранее планировалось, что горячее водоснабжение по этому адресу будет отключено 18 мая.

С 18 мая у потребителей УП «Минсккоммунтеплосеть» будет отключена горячая вода по следующим адресам: улица Казинца, 39, 41 и 43.

Весь график майских отключений и изменение, которое уже было, — по ссылкам ниже.