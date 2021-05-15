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"Белавиа" с конца мая открывает новый маршрут в Россию
15.05.2021 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая ― Sputnik. Национальная авиакомпания "Белавиа" с 31 мая запускает прямые рейсы в Уфу, российский город станет уже десятым маршрутом в карте полетов белорусского авиаперевозчика в соседнюю страну, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
© Sputnik / Виктор Толочко
Планируется, что самолеты будут летать из Минска в столицу Башкортостана и обратно один раз в неделю, рейсы будут выполняться по понедельникам. Цены на билеты стартуют от 98 евро по минимальному тарифу без багажа, в обе стороны - от 183 евро.
Ранее в начале месяца белорусский авиаперевозчик запустил еще два новых рейса в российском направлении - в Екатеринбург и Самару.
Что происходит с полетами в Израиль
"Белавиа" будет смотреть по ситуации, продолжать ли полеты в столицу Израиля в связи с обострением палестино-израильского конфликта, накануне рассказали Sputnik в авиакомпании.
Ранее был перенес только один рейс в Тель-Авив - запланированный на 13 мая в 19:10, на 14 мая на 7:45. Борт был перенаправлен в Эйлат, а уже затем оттуда направился в Тель-Авив.
Пока белорусский авиаперевозчик выполняет полеты в Тель-Авив (аэропорт Бен-Гурион - Sputnik) три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Ближайший рейс – во вторник 18 мая: на воскресенье 16 мая уже все билеты раскуплены.
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Новым маршрутом в российском направлении станет столица Башкортостана Уфа, рейсы будут выполняться пока раз в неделю.
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