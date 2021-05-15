ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Белавиа" с конца мая открывает новый маршрут в Россию

15.05.2021 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая ― Sputnik. Национальная авиакомпания "Белавиа" с 31 мая запускает прямые рейсы в Уфу, российский город станет уже десятым маршрутом в карте полетов белорусского авиаперевозчика в соседнюю страну, сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Гендиректор "Белавиа" объяснил, почему авиабилеты в Москву такие дорогие

Планируется, что самолеты будут летать из Минска в столицу Башкортостана и обратно один раз в неделю, рейсы будут выполняться по понедельникам. Цены на билеты стартуют от 98 евро по минимальному тарифу без багажа, в обе стороны - от 183 евро.

Ранее в начале месяца белорусский авиаперевозчик запустил еще два новых рейса в российском направлении - в Екатеринбург и Самару. 

Что происходит с полетами в Израиль

"Белавиа" будет смотреть по ситуации, продолжать ли полеты в столицу Израиля в связи с обострением палестино-израильского конфликта, накануне рассказали Sputnik в авиакомпании.

Ранее был перенес только один рейс в Тель-Авив - запланированный на 13 мая в 19:10, на 14 мая на 7:45. Борт был перенаправлен в Эйлат, а уже затем оттуда направился в Тель-Авив.

Пока белорусский авиаперевозчик выполняет полеты в Тель-Авив (аэропорт Бен-Гурион - Sputnik) три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Ближайший рейс – во вторник 18 мая: на воскресенье 16 мая уже все билеты раскуплены.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым маршрутом в российском направлении станет столица Башкортостана Уфа, рейсы будут выполняться пока раз в неделю.
 
Новости дня
Новости общества
 
Кто та единственная преподавательница, которая проходит по «делу студентов», и с кем живут ее дети?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by