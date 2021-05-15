"Белавиа" с конца мая открывает новый маршрут в Россию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая ― Sputnik. Национальная авиакомпания "Белавиа" с 31 мая запускает прямые рейсы в Уфу, российский город станет уже десятым маршрутом в карте полетов белорусского авиаперевозчика в соседнюю страну, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Планируется, что самолеты будут летать из Минска в столицу Башкортостана и обратно один раз в неделю, рейсы будут выполняться по понедельникам. Цены на билеты стартуют от 98 евро по минимальному тарифу без багажа, в обе стороны - от 183 евро.

Ранее в начале месяца белорусский авиаперевозчик запустил еще два новых рейса в российском направлении - в Екатеринбург и Самару.

Что происходит с полетами в Израиль

"Белавиа" будет смотреть по ситуации, продолжать ли полеты в столицу Израиля в связи с обострением палестино-израильского конфликта, накануне рассказали Sputnik в авиакомпании.

Ранее был перенес только один рейс в Тель-Авив - запланированный на 13 мая в 19:10, на 14 мая на 7:45. Борт был перенаправлен в Эйлат, а уже затем оттуда направился в Тель-Авив.

Пока белорусский авиаперевозчик выполняет полеты в Тель-Авив (аэропорт Бен-Гурион - Sputnik) три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Ближайший рейс – во вторник 18 мая: на воскресенье 16 мая уже все билеты раскуплены.