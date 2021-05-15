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В Минюсте Беларуси пояснили механизм продления срока действия справок и иных документов

15.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Если у гражданина срок действия справки о состоянии здоровья истек 10 февраля 2021 года, то она будет действительна еще шесть месяцев - по 10 августа. Или водительское удостоверение, срок действия которого истек 11 мая, будет действительно по 11 ноября этого года.


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Если у гражданина срок действия справки о состоянии здоровья истек 10 февраля 2021 года, то она будет действительна еще шесть месяцев - по 10 августа. Или водительское...
 
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