В Минюсте Беларуси пояснили механизм продления срока действия справок и иных документов

Источник материала: БT

Если у гражданина срок действия справки о состоянии здоровья истек 10 февраля 2021 года, то она будет действительна еще шесть месяцев - по 10 августа. Или водительское удостоверение, срок действия которого истек 11 мая, будет действительно по 11 ноября этого года.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите