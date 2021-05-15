Помните, в январе из пинского морга пропал труп женщины - и делом занялся СК? Рассказываем, нашли ли тело

Источник материала: Tut.by

В январе нынешнего года из пинского морга пропало тело 37-летней женщины. Следователи тогда возбудили уголовное дело по статье за надругательство над трупом. Три с лишним месяца спустя пропавшее тело родственникам так и не выдали.





Родственники до сих пор не знают, что произошло и где тело. Сестра покойной Юлия пообщалась с местным ресурсом «Медиа-Полесье» и призналась, что не понимает, почему за столь длительное время семье не рассказали, как пропало тело.

— Просто молчат — и все. Думаю, что если не нашли, то уже и не найдут. Где они мне ее [покойную сестру] возьмут? Письмо пришло, что вроде как дело закрыли. А потом снова следователь какой-то звонил, опрашивал мою родню. Просила, чтобы сказали, если хоть какая надежда. Ответили, что огорчать не будут, сделают все возможное. Будем надеяться, что что-нибудь, как они говорят, мы похороним, — рассказывает Юлия.

Напомним, информация о том, что из Пинского морга пропало тело умершей женщины, появилась в конце января. Умершей Александре было 37 лет. Она жила в одной из деревень Брестской области. Когда в морг в Пинске за телом приехала сестра покойной Юлия, ей сообщили, что оно… пропало.

— Меня заведующий вызвал и говорит: «Не знаю, как вам сказать». Я говорю: «Что? Воскресла?» Он: «Нет, пропал труп». Как пропал? Я так и села. Обратилась в милицию, они проверяли подвалы, все замки были на месте, все закрыто, все как положено. Но ведь тело куда-то делось. Я общалась с работником морга, который тело принимал — он его видел, — рассказывала ранее TUT.BY Юлия.

Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по статье «Надругательство над трупом». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Официальный комментариев по ситуации от госорганов не было.