Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе нашли мужчину, который потерялся в лесу — и провел там четыре дня, сообщает ТРК «Могилев».

Мужчина заблудился недалеко от деревни Голынец. Он четыре дня находился в лесу и почти потерял силы.

Три дня пропавшего человека искали местные, затем подключился поисково-спасательный отряд «Феникс». Волонтеры разбились на три группы и стали прочесывать лес. Спустя минут 40 они заметили на земле рядом с бревнами человека. Мужчина был обессилен, самостоятельно передвигаться не мог. Его вынесли из леса, накормили и обогрели, вызвали скорую помощь.



Фото: «Феникс»

Медики диагностировали у пострадавшего переохлаждение и забрали в больницу. Сейчас мужчина госпитализирован.