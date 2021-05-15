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В Могилевском районе нашли мужчину, который потерялся в лесу - и провел там четыре дня

15.05.2021 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе нашли мужчину, который потерялся в лесу — и провел там четыре дня, сообщает ТРК «Могилев».


Фото: «Феникс»

Мужчина заблудился недалеко от деревни Голынец. Он четыре дня находился в лесу и почти потерял силы.

Три дня пропавшего человека искали местные, затем подключился поисково-спасательный отряд «Феникс». Волонтеры разбились на три группы и стали прочесывать лес. Спустя минут 40 они заметили на земле рядом с бревнами человека. Мужчина был обессилен, самостоятельно передвигаться не мог. Его вынесли из леса, накормили и обогрели, вызвали скорую помощь.


Фото: «Феникс»

Медики диагностировали у пострадавшего переохлаждение и забрали в больницу. Сейчас мужчина госпитализирован.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина был обессилен, самостоятельно передвигаться не мог. Его вынесли из леса, накормили и обогрели, вызвали скорую помощь.
 
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