|
В Могилевском районе нашли мужчину, который потерялся в лесу - и провел там четыре дня
15.05.2021 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевском районе нашли мужчину, который потерялся в лесу — и провел там четыре дня,
Мужчина заблудился недалеко от деревни Голынец. Он четыре дня находился в лесу и почти потерял силы.
Три дня пропавшего человека искали местные, затем подключился поисково-спасательный отряд «Феникс». Волонтеры разбились на три группы и стали прочесывать лес. Спустя минут 40 они заметили на земле рядом с бревнами человека. Мужчина был обессилен, самостоятельно передвигаться не мог. Его вынесли из леса, накормили и обогрели, вызвали скорую помощь.
Медики диагностировали у пострадавшего переохлаждение и забрали в больницу. Сейчас мужчина госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина был обессилен, самостоятельно передвигаться не мог. Его вынесли из леса, накормили и обогрели, вызвали скорую помощь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)