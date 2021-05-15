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В суде по делу о поднятом над площадью в Гомеле в августе БЧБ-флаге прокурор запросил срок для второго парня
15.05.2021 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде в Гомеле прошло очередное заседание по делу о поднятом в августе на площади Ленина БЧБ-флаге. Обвиняемому, гомельчанину Кириллу Бригу, прокурор запросила полтора года условно,
По версии следствия, 23-летний инженер-электроник Кирилл Бриг 16 августа прошлого года участвовал в спуске госфлага и поднятии на флагшток флага БЧБ.
В тот день он, как и многие гомельчане, гулял с компанией в центре города. Заметили, что госфлаг спущен. Подошли поближе.
— Кто-то рассказал, что одна девушка уже пыталась снять флаг с флагштока, но у нее это не получилось <…>. Люди стали искать, чем снять. Кто-то попросил инструменты у присутствующих. Так как я работал инженером и более приспособлен к работе с инструментами, я взял инструменты и спустил флаг до конца. <…> Потом я инструменты положил, так как не подразумевалась замена флага. Но парень из толпы принес большой флаг БЧБ. Кто-то проделал отверстие в флаге, кто-то принес пластиковые хомуты. «Мне сказали: «Ты самый здоровый, ты и поднимай».
Свидетели в суде говорили, что в то время, когда снимали госфлаг, сотрудники милиции находились рядом, но замечаний никому не делали и не предупреждали, что действия людей незаконны.
Напомним, 16 августа во время акции протеста в Гомеле несколько человек на площади Ленина
Сначала милиция установила личность лишь одного участника этой истории — Георгия Василенко. В отношении него сначала возбудили дело по ст. 370 УК (Надругательство над государственными символами), но затем его переквалифицировали в злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК). Судья Сергей Соловский
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В суде по делу о поднятом над площадью в Гомеле в августе БЧБ-флаге прокурор запросил срок для второго парня
23-летнего Кирилла Брига задержали в феврале. Ему предъявлено обвинение в злостном хулиганстве.
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