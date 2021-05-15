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В Могилеве независимых журналистов судят за то, что были около суда. Один уже получил 20 суток
15.05.2021 11:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 15 мая судят независимых журналистов, которые сотрудничают с DW и 6tv.by. Александр Бураков и Владимир Лапцевич, а также местный политик Олег Аксенов были задержаны 12 мая сотрудниками ОМОНа у здания суда, куда на процесс над Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси» не пустили даже родственников подсудимых.
На них составили административные протоколы по ст. 24.23 КоАП РБ. Журналистов обвиняют в повторном участии в несанкционированном мероприятии в течение года.
Александр Бураков получил 20 суток, суд над Лапцевичем еще идет.
От правозащитников было известно, что Бураков и Лапцевич в ИВС объявили голодовку. Таким образом они якобы протестовали против своего задержания и административного дела за участие в некоем «несанкционированном массовом мероприятии». МВД
Олега Аксенова осудили 14 мая, ему дали 15 суток.
Сегодня в Минске будут судить задержанную в такой же ситуации — во время работы под судом, куда ее не пустили, — журналиста TUT.BY Любовь Касперович. За что — мы не знаем. Ночь Люба провела на Окрестина.
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Сегодня в Минске будут судить задержанную в такой же ситуации - во время работы под судом, куда ее не пустили, - журналиста TUT.BY Любовь Касперович. За что - мы не знаем....
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