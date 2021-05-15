Источник материала: Tut.by

В Гродненской городской больнице № 4 появился современный томограф, сообщает «Гродно плюс».





Использование этого оборудования, уверены врачи, улучшит диагностические возможности. Новый томограф — не только для пациентов, находящихся на стационарном лечении, но и для помощи в обследовании тех, кого направят из поликлиник.

Томограф Revolution Evo выпущен в январе 2021 года и собрал в себе лучшие на данный момент технологии из всех предыдущих линеек аналогичных аппаратов. Основное его преимущество перед классическим рентгеном — улучшенная детализация исследуемой области и оценка изображений в различных плоскостях и режимах. Он рассчитан на 128 срезов, что существенно снизит время пребывания пациента под ионизирующим излучением, томографический стол способен выдержать пациента до 227 кг.

Новый томограф должен заработать на базе Гродненской больницы № 4 с 1 июня.