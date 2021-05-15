2,5 года колонии получил бывший топ-менеджер крупного предприятия под Брестом за 2 тысячи долларов взятки

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В Бресте вынесли приговор экс-руководителю ОАО «СГЦ «Западный», который обвинялся в получении взятки, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

13 января нынешнего года обвиняемый, занимая должность директора ОАО «СГЦ «Западный», принял для себя от других обвиняемых 2100 долларов взятки за заключение с одним из коммерческих предприятий договоров поставок, а также за бесперебойную оплату продукции.

Приговором суда экс-директору назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Его также обязали выплатить 500 базовых величин (14 500 рублей) штрафа и лишили на 5 лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и совершением юридически значимых действий.

Двое других обвиняемых признаны виновными в даче взятки (ч. 1 ст. 431 УК). Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, другому дали полтора года «домашней химии». Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

«СГЦ «Западный» считается самым крупным многопрофильным предприятием в Брестском районе, основное направление деятельности — свиноводство (на комплексе содержится почти 90 тысяч голов). Здесь также занимаются молочным скотоводством и растениеводством, активно развивают мясную переработку и торговлю собственной продукцией.