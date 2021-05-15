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Международный день семьи сегодня отмечают в Беларуси
15.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси насчитывается свыше 2,5 млн семей, из них более 43 % с детьми до 18 лет. Снижается популярность гражданских браков. В статусе мужа и жены находятся 62 % мужчин и 53 % женщин. В прошлом году свои отношения узаконили более 50 тысяч пар.
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В Беларуси насчитывается свыше 2,5 млн семей, из них более 43 % с детьми до 18 лет. Снижается популярность гражданских браков. В статусе мужа и жены находятся 62 % мужчин и...
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