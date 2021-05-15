Международный день семьи сегодня отмечают в Беларуси

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В Беларуси насчитывается свыше 2,5 млн семей, из них более 43 % с детьми до 18 лет. Снижается популярность гражданских браков. В статусе мужа и жены находятся 62 % мужчин и 53 % женщин. В прошлом году свои отношения узаконили более 50 тысяч пар.



Основой счастливой семьи для многих остается рождение детей. В Беларуси растет число малышей, рожденных третьими и последующими. В 2020 году доля таких детей (в общем числе родившихся) составила почти 25 % (в 2010-м в два раза меньше). В многодетных семьях (их уже более 114 тыс.) сегодня проживает пятая часть детей страны.



Государство оказывает поддержку институту семьи, в особенности многодетным. Одна из значимых госпрограмм - "Семейный капитал". Он назначается семьям, в которых родился, усыновлен или удочерен третий и последующий ребенок. Программа реализуется с 2015 года. Благодаря ей за последние пять лет количество детей, рожденных в семьях третьими и последующими, возросло на 40 %.



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