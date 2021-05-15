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Санаторий "Беларусь": власти Литвы уже 5 месяцев не могут принять конкретные решения

15.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Власти Литвы вот уже пять месяцев не могут принять конкретных решений по санаторию "Беларусь". Из-за санкций Евросоюза сотрудники санатория, которые, к слову, являются жителями Литвы, не получали зарплату с января. Мэр Друскининкая заявил о незаконности решений относительно санатория. Ответственность, по его словам, в данном случае лежит на Министерстве иностранных дел балтийской республики.

Малинаускас подчеркнул, что муниципалитет никогда не будет сотрудничать с госучреждениями, которые с улыбкой и безразличием преследуют одну цель - выбросить на улицу 400 семей. Происходящее он назвал игрой в пинг-понг человеческими жизнями. МИД Литвы в свою очередь пообещал привлечь чиновника к ответственности.

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Власти Литвы вот уже пять месяцев не могут принять конкретных решений по санаторию "Беларусь". Из-за санкций Евросоюза сотрудники санатория, которые, к слову,...
 
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