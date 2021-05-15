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Чем живет Минская область и как работает в пандемию, расскажет Александр Турчин в проекте "Вопрос номер один"
15.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как помочь фермеру выпускать штучный зеленый товар, а также экотренды в других сферах? Когда предложим свой электрокар и когда появится первый комплекс в столичном регионе полностью на чистой энергии? Чем еще живет Минская область и как работает в пандемию, и причем здесь политика?
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Чем живет Минская область и как работает в пандемию, расскажет Александр Турчин в проекте "Вопрос номер один"
Как помочь фермеру выпускать штучный зеленый товар, а также экотренды в других сферах? Когда предложим свой электрокар и когда появится первый комплекс в...
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