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В Facebook появился глава Малоритского района
15.05.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Свою
В своем посте он сообщил, что планирует таким образом разрушить стереотип о закрытости органов власти, а также «показать жизнь, как она есть» и получить обратную связь от жителей региона.
В дневнике председателя Михаил Баценко будет писать о повседневной жизни района и отвечать на волнующие вопросы.
«Я не являюсь профессиональным блогером или журналистом, но все публикации буду готовить сам лично», — написал председатель.
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Будет писать о работе и районе.
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