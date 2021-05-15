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В Facebook появился глава Малоритского района

15.05.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Свою страницу в Facebook завел председатель Малоритского райисполкома Михаил Баценко.


Фото: «Голас Часу»

В своем посте он сообщил, что планирует таким образом разрушить стереотип о закрытости органов власти, а также «показать жизнь, как она есть» и получить обратную связь от жителей региона.

В дневнике председателя Михаил Баценко будет писать о повседневной жизни района и отвечать на волнующие вопросы.

«Я не являюсь профессиональным блогером или журналистом, но все публикации буду готовить сам лично», — написал председатель.

 
 
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