В Гродно появился первый электробус

Источник материала: Tut.by

В Гродно приехал первый электробус, сообщает «Гродненская правда». Вскоре гродненцы увидят его на городских маршрутах.













Сегодня в 3 часа ночи электробус МАЗ 303 прибыл в автобусный парк Гродно. Как сообщил начальник техотдела Юрий Радкевич, который сопровождал электробус от проходной МАЗа до областного центра, машина прибыла в автопарк с 30-процентным запасом хода.

Электробус рассчитан на перевозку 72 пассажиров с 30 местами для сидения. МАЗ 303 имеет двигатель мощностью 300 киловатт. Она обеспечивается 18 батареями, 12 из которых расположены на крыше и 6 — в моторном отсеке.

На территории предприятия установлена зарядная станция, которая за четыре часа при максимальной мощности «заправит» электробус, создав запас хода до 300 километров.





Вскоре электробус гродненцы увидят на городских маршрутах — поочередно на разных.

В этом году автопарк получит еще 13 автобусов МАЗ разной вместимости.