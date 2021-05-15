|
В Гродно появился первый электробус
15.05.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно приехал первый электробус,
Сегодня в 3 часа ночи электробус МАЗ 303 прибыл в автобусный парк Гродно. Как сообщил начальник техотдела Юрий Радкевич, который сопровождал электробус от проходной МАЗа до областного центра, машина прибыла в автопарк с 30-процентным запасом хода.
Электробус рассчитан на перевозку 72 пассажиров с 30 местами для сидения. МАЗ 303 имеет двигатель мощностью 300 киловатт. Она обеспечивается 18 батареями, 12 из которых расположены на крыше и 6 — в моторном отсеке.
На территории предприятия установлена зарядная станция, которая за четыре часа при максимальной мощности «заправит» электробус, создав запас хода до 300 километров.
Вскоре электробус гродненцы увидят на городских маршрутах — поочередно на разных.
В этом году автопарк получит еще 13 автобусов МАЗ разной вместимости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вскоре гродненцы увидят его на городских маршрутах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)