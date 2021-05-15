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Стало известно, где в Минске в этом году откроются новые школы

15.05.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три новые школы планируют открыть в столице к 1 сентября, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на председателя Мингорисполкома.


Фото: Unplash.com

Школы откроются в жилом комплексе «Минск Мир», детском технопарке в квартале «Магистр» и в Лошице, рассказал мэр Минска Владимир Кухарев.

Откроются после капремонта гимназия на улице Седова и лицей на Тикоцкого.

Для дошколят достроят детсады в Масюковщине и «Минск Мире».

 
Теги: Минск
 
 
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Три новые школы планируют открыть в столице к 1 сентября, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на председателя Мингорисполкома.
 
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