Стало известно, где в Минске в этом году откроются новые школы

Источник материала: Tut.by

Три новые школы планируют открыть в столице к 1 сентября, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на председателя Мингорисполкома.



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Школы откроются в жилом комплексе «Минск Мир», детском технопарке в квартале «Магистр» и в Лошице, рассказал мэр Минска Владимир Кухарев.

Откроются после капремонта гимназия на улице Седова и лицей на Тикоцкого.

Для дошколят достроят детсады в Масюковщине и «Минск Мире».