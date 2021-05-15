На субботу синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают о грозах 15 мая. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.



Фото: Reuters

«15 мая с 12.30 до 18.00 на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня», — сказано в сообщении.

Ранее синоптики сообщили , что в субботу ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7…12 ºC, максимальная днем +17…22 ºC.

Во время таких сложных погодных условий МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности:

по возможности не выходить из дома, находясь в помещении, держаться подальше от окон;

максимально отключить электроприборы;

тем, кто находится на улице, постараться выбрать укрытие, но только не под деревьями;

автомобилистам рекомендуется прекратить движение и закрыть окна.