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На субботу синоптики объявили оранжевый уровень опасности
15.05.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики предупреждают о грозах 15 мая. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.
«15 мая с 12.30 до 18.00 на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня», — сказано в сообщении.
Ранее синоптики
Во время таких сложных погодных условий МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности:
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Синоптики предупреждают о грозах 15 мая. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.
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