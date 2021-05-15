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«Ни черта они не соберут»: узнали, сколько денег белорусы уже пожертвовали на костел в Будславе
15.05.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера Александр Лукашенко
В Будславе сейчас работают пять альпинистов-волонтеров и 12 других неравнодушных белорусов, которые откликнулись на призывы о помощи. Трудятся они снаружи здания, вход в сам костел запрещен.
— Часть крыши костела альпинисты уже очистили. На этом месте сейчас волонтеры убирают сгоревшие балки, — описывает ситуацию известный экскурсовод Евгений Апанасевич, который активно подключился к восстановительным работам. — Альпинисты работают с другой стороны крыши.
По словам ксендза Дмитрия Дубовика, основные работы по расчистке планируется закончить сегодня. В воскресенье — выходной, а в понедельник приедут инженеры, которые обследуют здание.
Сейчас проводится оценка нанесенного ущерба, затем будут определены виды работ, которые необходимо проводить в костеле, уточняют в пресс-службе Миноблисполкома:
— Спадзяёмся, да канца мая інжынеры скончаць папярэднія абследаванні канструкцый касцёла і скажуць, аварыйныя яны ці не. Далейшае абследаванне закране ўвесь будынак. Гэта даволі доўгая праца — і як яе вынік будзе зроблены праект аднаўлення даху. Да гэтага спецыялісты складуць праект, каб часова закрыць дах і спакойна з ім працаваць. Спадзяюся, у гэтым годзе дах будзе адрамантаваны хаця б у мінімальным аб’ёме, які палічаць інжынеры.
По словам ксендза Дмитрия, сейчас поступает много предложений от разных проектных организаций. Одни, рассуждает он, могут сделать все дешевле, другие — быстрее, но главное, чтобы это было сделано качественно. Вместе со специалистами из Министерства культуры и Миноблисполкома местный приход будет определять лучший из вариантов.
На данный момент, говорит ксендз Дмитрий, неизвестно, сколько денег понадобится на восстановление костела. По его словам, все собранные средства будут использованы в будущем. Все счета открыты в Беларуси. Напомним, вчера Лукашенко заявил, что белорусам не удастся собрать деньги на восстановление костела: «Ни черта они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше».
По данным на 15 мая, неравнодушные белорусы и бизнес собрали на восстановление костела в Будславе около 279 тысяч рублей, рассказала Ольга Лабуть, заместитель директора благотворительного католического общества «Каритас» Минско-Могилевской архидиоцезии. Большую часть денег, отметила она, перевели физлица.
Пожертвования для костела в Будславе собирают на несколько счетов.
— Из общей суммы 279 тысяч рублей сто тысяч рублей перевели компании Александра Мошенского — «Санта Бремор» и «Савушкин продукт». Остальное — физлица. Пожертвования поступают нон-стоп — и по пять рублей, и по семь, и по сто. Есть те, кто перечислил 500 рублей, но в среднем — это 20 рублей. На этом примере хорошо заметно: даже маленький вклад очень ценен. По чуть-чуть, по чуть-чуть — и получается такая сумма.
На сегодняшний момент пожертвования на восстановление костела
1. Выберите в платежном терминале пункты в следующем порядке:
Система «Расчет» (ЕРИП) (по номеру услуги 4 349 831)
3. Введите сумму пожертвования.
4. Проверьте корректность информации.
5. Завершите платеж.
Реквизиты для пожертвований:
Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии
Тел/факс +375 17 515 31 08
УНП 101131305
223 040 Минский р-н, д. Лесковка, ул. Каритас, 1
р/с BY16 PJCB30150531141000000933
«Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X
Средства предлагается перечислять в адрес религиозной общины «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района:
р/с BY12BAPB30153404200100000000
в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск
код банка BAPBBY2X
УНП 600195666
Реквизиты для юридических лиц:
Религиозная община «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района
222374 Минская обл., Мядельский р-н, аг. Будслав, ул. Красная площадь, 8
р/с BY12BAPB30153404200100000000
в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск
код банка BAPBBY2X
УНП 600195666
Напомним, в Будславском костеле 11 мая
В пятницу, 14 мая, посещая экорынок в Минском районе, о ситуации с костелом
— Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ни черта не сделают все равно. Но эти же «невероятные» опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже
Следить за восстановлением костела Александр Лукашенко поручил председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину.
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За пять дней неравнодушные люди и бизнес собрали на восстановление костела в Будславе около 279 тысяч рублей. Об этом TUT.BY рассказала Ольга Лабуть, заместитель...
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