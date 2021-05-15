«Ни черта они не соберут»: узнали, сколько денег белорусы уже пожертвовали на костел в Будславе

Источник материала: Tut.by

Вчера Александр Лукашенко высказался о том, что спешить с восстановлением пострадавшего от пожара костела в Будславе нет смысла, но все же он поручил Миноблисполкому заняться этим вопросом. Мы узнали, нужна ли костелу по-прежнему помощь волонтеров и как продвигается сбор средств от белорусов.



Константин — читатель TUT.BY и альпинист-волонтер — прислал в редакцию снимок крыши горевшего костела.

В Будславе сейчас работают пять альпинистов-волонтеров и 12 других неравнодушных белорусов, которые откликнулись на призывы о помощи. Трудятся они снаружи здания, вход в сам костел запрещен.

— Часть крыши костела альпинисты уже очистили. На этом месте сейчас волонтеры убирают сгоревшие балки, — описывает ситуацию известный экскурсовод Евгений Апанасевич, который активно подключился к восстановительным работам. — Альпинисты работают с другой стороны крыши.

По словам ксендза Дмитрия Дубовика, основные работы по расчистке планируется закончить сегодня. В воскресенье — выходной, а в понедельник приедут инженеры, которые обследуют здание.

Сейчас проводится оценка нанесенного ущерба, затем будут определены виды работ, которые необходимо проводить в костеле, уточняют в пресс-службе Миноблисполкома:

— Спадзяёмся, да канца мая інжынеры скончаць папярэднія абследаванні канструкцый касцёла і скажуць, аварыйныя яны ці не. Далейшае абследаванне закране ўвесь будынак. Гэта даволі доўгая праца — і як яе вынік будзе зроблены праект аднаўлення даху. Да гэтага спецыялісты складуць праект, каб часова закрыць дах і спакойна з ім працаваць. Спадзяюся, у гэтым годзе дах будзе адрамантаваны хаця б у мінімальным аб’ёме, які палічаць інжынеры.

По словам ксендза Дмитрия, сейчас поступает много предложений от разных проектных организаций. Одни, рассуждает он, могут сделать все дешевле, другие — быстрее, но главное, чтобы это было сделано качественно. Вместе со специалистами из Министерства культуры и Миноблисполкома местный приход будет определять лучший из вариантов.



У костела работают волонтеры. Фото: телеграм-канал «Адновім Будслаў разам!»

На данный момент, говорит ксендз Дмитрий, неизвестно, сколько денег понадобится на восстановление костела. По его словам, все собранные средства будут использованы в будущем. Все счета открыты в Беларуси. Напомним, вчера Лукашенко заявил, что белорусам не удастся собрать деньги на восстановление костела: «Ни черта они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше».

По данным на 15 мая, неравнодушные белорусы и бизнес собрали на восстановление костела в Будславе около 279 тысяч рублей, рассказала Ольга Лабуть, заместитель директора благотворительного католического общества «Каритас» Минско-Могилевской архидиоцезии. Большую часть денег, отметила она, перевели физлица.

Пожертвования для костела в Будславе собирают на несколько счетов.

— Из общей суммы 279 тысяч рублей сто тысяч рублей перевели компании Александра Мошенского — «Санта Бремор» и «Савушкин продукт». Остальное — физлица. Пожертвования поступают нон-стоп — и по пять рублей, и по семь, и по сто. Есть те, кто перечислил 500 рублей, но в среднем — это 20 рублей. На этом примере хорошо заметно: даже маленький вклад очень ценен. По чуть-чуть, по чуть-чуть — и получается такая сумма.



Крыша в Будславе. Фото: читатель TUT.BY Константин

На сегодняшний момент пожертвования на восстановление костела можно перевести с помощью ЕРИП на банковский счет Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии:

1. Выберите в платежном терминале пункты в следующем порядке:

Система «Расчет» (ЕРИП) (по номеру услуги 4 349 831)

Благотворительность и общественные объединения->

Помощь детям, взрослым

Каритас Минск Пожертвования.

2. Для оплаты введите фамилию, имя, отчество и цель пожертвования БУДСЛАВ.

3. Введите сумму пожертвования.

4. Проверьте корректность информации.

5. Завершите платеж.

Реквизиты для пожертвований:

Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии

Тел/факс +375 17 515 31 08

УНП 101131305

223 040 Минский р-н, д. Лесковка, ул. Каритас, 1

р/с BY16 PJCB30150531141000000933

«Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X

Средства предлагается перечислять в адрес религиозной общины «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района:

р/с BY12BAPB30153404200100000000

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск

код банка BAPBBY2X

УНП 600195666

Реквизиты для юридических лиц:

Религиозная община «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района

222374 Минская обл., Мядельский р-н, аг. Будслав, ул. Красная площадь, 8

р/с BY12BAPB30153404200100000000

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск

код банка BAPBBY2X

УНП 600195666



Будслав 11 мая. Фото: TUT.BY

Напомним, в Будславском костеле 11 мая случился пожар. Крыша над центральным нефом костела обрушилась, в 11.24 пожар был локализован, а в 15.21 ликвидирован. Удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. В костеле остался созданный в 1771 году виленским мастером Николаусом Янцоном орган. К нему и к алтарю у пожарных было особое внимание: на месте дежурили несколько спасателей и защищали инструмент от падающих углей.

В пятницу, 14 мая, посещая экорынок в Минском районе, о ситуации с костелом высказался Александр Лукашенко. По его словам, смысла спешить с восстановлением пострадавшего от пожара здания, нет.

— Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ни черта не сделают все равно. Но эти же «невероятные» опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже собрали . Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ни черта они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому, если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек, сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги, — отметил Лукашенко.

Следить за восстановлением костела Александр Лукашенко поручил председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину.