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Витеблян приглашают на пробежку с уборкой мусора - одновременно будет и ЗОЖ, и чистая Юрьева горка

15.05.2021 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебск 19 мая присоединится к первому в Беларуси плоггинг-туру — бегу трусцой с одновременным сбором мусора. Приводить в порядок будут Юрьеву горку, сообщили TUT.BY организаторы. Приглашают всех желающих, и для участия неважно, вы — бегун со стажем или новичок.


Иллюстративное фото. Фото: Марк Жигман, TUT.BY

Первый экологический забег пройдет 15 мая в заказнике Стиклево возле Минска. Затем, 19 мая, к акции присоединится Витебск, а после — остальные областные центры.

Участвовать в забеге могут все желающие. Но предварительно нужно пройти онлайн-регистрацию.

Начало забега — в 17.30. Старт — здесь.

Правила забега такие. Он пройдет на Юрьевой горке, длина маршрута около 3 км. По пути бегуны собирают мусор в пакеты. На дистанции будут точки для его сбора. Участников научат сортировать мусор по типам отходов. Потом его сдадут на вторичную переработку.

Вам выдадут перчатки и пакеты, на маршруте будут питьевые точки. На финише можно будет вымыть руки с мылом, перекусить на пикнике и пообщаться с единомышленниками.

— Забег должен быть максимально экологичным, поэтому будем рады, если участники принесут свою бутылку для воды на пробежке и термокружку для пикника, — просят организаторы. — Желательно надеть спортивную одежду и обувь, которые не жалко испачкать. С собой можно взять чистый комплект. Вещи для пробежки следует обработать средством от клещей. Возьмите с собой смартфон для ориентирования на маршруте. Может пригодиться дождевик — по предварительному прогнозу, вечером 19 мая в Витебске дождь. Вещи можно будет оставить под присмотром на старте.

Плоггинг придумал шведский эколог Эрик Альстрем. В 2016 году он переехал из маленького города в Стокгольм. И однажды на пробежке обратил внимание на то, как сильно засорены улицы столицы. Он стал брать на тренировку пакеты и складывать в них весь хлам, который попадался на пути. Через соцсети идея соединить бег с уборкой быстро распространилась по миру.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Витебск 19 мая присоединится к первому в Беларуси плоггинг-туру - бегу трусцой с одновременным сбором мусора. Приводить в порядок будут Юрьеву горку. Приглашают...
 
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