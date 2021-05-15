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Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели
15.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРанее власти Черногории разрешили въезд в страну без ПЦР-теста или подтверждения о вакцинации гражданам ряда стран Западных Балкан, а также Беларуси, России и Украины.
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Ранее власти Черногории разрешили въезд в страну без ПЦР-теста или подтверждения о вакцинации гражданам ряда стран Западных Балкан, а также Беларуси, России и...
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