Ущерб на 110 тыс. долларов - телефонные аферисты обманули минчанку

Источник материала: БT

Ущерб - 110 тыс. долларов. Телефонные аферисты обманули минчанку посредством так называемого вишинга. Трое участников преступной группы задержаны, сообщило сегодня МВД. Подельников взяли одновременно в различных районах столицы. Подозреваемых вычислили оперативники управления "К". Известно, что злоумышленники дозвонились своей жертве по Viber и под видом банковских работников стали выманивать конфиденциальную информацию.



Владимир Зайцев, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Под мошенническим предлогом выведали коды из поступивших ей SMS-сообщений. Конфиденциальные цифры являлись сеансовыми паролями для доступа к счету. С их помощью молодые люди вывели электронные деньги с депозита на подставные карт-счета и обналичили их в разных банкоматах Минска. Всего потерпевшая лишилась более 110 тыс. долларов. Все фигуранты задержаны, они водворены под стражу.



Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники. В МВД напоминают, что мошенники активно пользуются IP-телефонией, используют похожие на номера банков телефонные номера. Рекомендуется завершить разговор и самим перезвонить в свой банк.



Читайте также:



