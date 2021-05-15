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Ущерб на 110 тыс. долларов - телефонные аферисты обманули минчанку

15.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ущерб - 110 тыс. долларов. Телефонные аферисты обманули минчанку посредством так называемого вишинга. Трое участников преступной группы задержаны, сообщило сегодня МВД. Подельников взяли одновременно в различных районах столицы. Подозреваемых вычислили оперативники управления "К". Известно, что злоумышленники  дозвонились своей жертве по Viber и под видом банковских работников стали выманивать конфиденциальную информацию.

Владимир Зайцев, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Под мошенническим предлогом выведали коды из поступивших ей SMS-сообщений. Конфиденциальные цифры являлись сеансовыми паролями для доступа к счету. С их помощью молодые люди вывели электронные деньги с депозита на подставные карт-счета и обналичили их в разных банкоматах Минска. Всего потерпевшая лишилась более 110 тыс. долларов. Все фигуранты задержаны, они водворены под стражу.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники. В МВД напоминают, что мошенники активно пользуются IP-телефонией, используют похожие на номера банков  телефонные номера. Рекомендуется завершить разговор и самим перезвонить в свой банк.

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Теги: Минск
 
 
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Ущерб - 110 тыс. долларов. Телефонные аферисты обманули минчанку посредством так называемого вишинга. Трое участников преступной группы задержаны, сообщило сегодня...
 
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