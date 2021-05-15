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Ущерб на 110 тыс. долларов - телефонные аферисты обманули минчанку
15.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ущерб - 110 тыс. долларов. Телефонные аферисты обманули минчанку посредством так называемого вишинга. Трое участников преступной группы задержаны, сообщило сегодня МВД. Подельников взяли одновременно в различных районах столицы. Подозреваемых вычислили оперативники управления "К". Известно, что злоумышленники дозвонились своей жертве по Viber и под видом банковских работников стали выманивать конфиденциальную информацию.
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Ущерб - 110 тыс. долларов. Телефонные аферисты обманули минчанку посредством так называемого вишинга. Трое участников преступной группы задержаны, сообщило сегодня...
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