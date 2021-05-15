|
"Властелин села" - стартовал прием заявок на конкурс
15.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О жизни белорусов в глубинке и о том, как они проводят время в сельской местности, расскажет конкурс "Властелин села". Финал состоится в этом году в Александрии и объединит самые колоритные и талантливые семьи. Сегодня начинается прием заявок, который продлится до 15 июня. Затем стартуют областные этапы конкурса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О жизни белорусов в глубинке и о том, как они проводят время в сельской местности, расскажет конкурс "Властелин села". Финал состоится в этом году в Александрии и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)