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"Властелин села" - стартовал прием заявок на конкурс

15.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О жизни белорусов в глубинке и о том, как они проводят время в сельской местности, расскажет конкурс "Властелин села". Финал состоится в этом году в Александрии и объединит самые колоритные и талантливые семьи. Сегодня начинается прием заявок, который продлится до 15 июня. Затем стартуют областные этапы конкурса.

За звание "Властелин села - 2021" смогут побороться молодые семьи с детьми, которые более трех лет живут в сельских населенных пунктах. Безусловно, участники должны не только трудиться на селе, но и вести личное хозяйство. Агротурнир поможет семьям вспомнить или возобновить традиции.

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О жизни белорусов в глубинке и о том, как они проводят время в сельской местности, расскажет конкурс "Властелин села". Финал состоится в этом году в Александрии и...
 
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