Пенсионерку судят за «установку БЧБ-флага» на могиле Быкова. Она говорит, что просто принесла цветы

Источник материала: Tut.by

В Минске пенсионерку судят за то, что она якобы установила бело-красно-белый флаг на могиле Василя Быкова. Дело отправили на доработку, сообщают волонтеры лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна».



Могила Василя Быкова. Фото: Сергей Брушко, TUT.BY

В суде Первомайского района 14 мая рассматривали дело 61-летней Ирины Корнеевой, пенсионерка пришла в суд по повестке. Согласно протоколу, она «приняла активное участие в пикетировании, установив БЧБ-флаг на надгробии Василя Быкова». За это Ирину задержали прямо на Восточном кладбище, в Первомайском РУВД на нее составили протокол по ч.3 ст. 24.33 КоАП.

В суде Ирина объяснила, что флаг не устанавливала, а всего лишь принесла цветы к могиле писателя. Она хорошо помнит день похорон Быкова, когда его гроб накрыли бело-красно-белым флагом. Поэтому решила связать цветы лентами именно такого цвета. К могиле писателя 9 мая женщина возложила три красных тюльпана. Она считает это данью уважения, а не пикетированием.

Пенсионерка говорит, что стояла у могилы всего пять минут. В этот момент к ней подошли два сотрудника милиции и отвели в служебную машину.

В суд пришел свидетель — милиционер, который подтвердил, что Ирина установила флаг, а также рассказал о «призывах в деструктивных телеграм-каналах».

В качестве свидетеля выступил и мужчина, который был у могилы писателя в то же время, что и Ирина — разговорились, потому что он лично знал Быкова. В суде мужчина рассказал, что никакой символики Корнеева не возлагала.

Свидетель из милиции сказал, что задерживал женщину около 19.00, но в протоколе идет речь про 16 часов. У Ирины благодаря чеку получилось доказать, что в 16 часов она находилась в другом месте.

Адвокат Ирины Корнеевой обратил внимание суда на ошибки в протоколе и добавил, что вопросы о цветах и лентах не относятся к делу, так как женщину обвиняют в установке флага. Судья решила вернуть дело на доработку.