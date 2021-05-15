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В Гродно родство детей с умершим отцом смогли установить через ДНК-экспертизу. Было сложно

15.05.2021 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно женщине, жившей с мужчиной в неофициальном браке, после его смерти пришлось проводить ДНК-экспертизу родства детей и покойного, чтобы они могли получать пенсию по потере кормильца. Эксперты рассказали подробности этой истории, пишет «Гродненская правда».


Фото: TUT.BY

Мужчина и женщина жили вместе. Через некоторое время у пары родился мальчик. В свидетельстве о рождении сведения об отце были записаны со слов матери.

Когда женщина снова забеременела, ее сожитель умер.

Родив девочку, женщина решила установить факт отцовства умершего сожителя в отношении своих детей, чтобы получать на них пенсию по потере кормильца. Она обратилась в суд, там назначили судебную генетическую экспертизу.

— Ситуация не совсем стандартная, поскольку речь шла об умершем человеке. Задачу судебного эксперта усложняло то, что его образцов в архиве не было. Вначале судебные эксперты выясняли, является ли умерший мужчина отцом старшего мальчика: устанавливали родство между мальчиком и одним из ближайших родственников по мужской линии, — рассказывает начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера УГКСЭ по Гродненской области Сергей Аранович. — Получили положительный результат.

Вторая судебная экспертиза проводилась в отношении малышки. В данном случае устанавливалось родство между детьми.

На основании заключения судебных экспертов судом вынесено решение о признании покойного биологическим отцом истицы.

Ежегодно в Гродненской области проводится в среднем 160 экспертиз по установлению родства. Примерно 60 процентов из них — по судебным делам, в остальных случаях люди самостоятельно обращаются для проведения ДНК-теста.

Причины разные. Например, мужчины хотят узнать, своего ли ребенка они воспитывают. Женщины чаще всего обращаются за экспертизой, когда нужно взыскать алименты от сомневающегося отца. Бывает, обращаются свекрови.

По заявлению ДНК-исследование проводится анонимно.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно женщине, жившей с мужчиной в неофициальном браке, после его смерти пришлось проводить ДНК-экспертизу родства детей и покойного, чтобы они могли получать...
 
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