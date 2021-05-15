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«Предатели с БЧБ-нашивками». Вслед за Минском и в брестских жировках появились «мифы о БЧБ-флаге»
15.05.2021 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Информацию с «мифами о БЧБ-флаге» обнаружили на обратной стороне своих апрельских жировок жители Бреста. Похожий текст размещался на мартовских извещениях минчан и апрельских — могилевчан.
В выходных данных указано, что жировки распечатаны тиражом 37 тысяч экземпляров в Брестской типографии.
При этом брестчанам, в отличие от жителей столицы и
«По данным социсследования „Социальное мышление“ (2021 г.) отрицательно или скорее отрицательно к БЧБ-флагу относятся 62,1% опрошенных. Еще для более чем 17% он безразличен».
В
По данным TUT.BY, информация для размещения на жировках поступила в ЖРЭУ Бреста из управления ЖКХ. Связаться оперативно с администрацией нам не удалось. Однако в ЖКХ Могилевской области TUT.BY
Напомним, ранее некоторые минчане по этому поводу направили вопросы коммунальникам и в Мингорисполком. В ответах им сообщали, что размещенная «информация носит социальный характер» и направлена «на защиту или удовлетворение общественных и государственных интересов».
Ранее мы сообщали, что нет
Кроме того, бело-красно-белый флаг уже несколько раз попадал в центр внимания. В конце 1980-х, когда вновь стал активно использоваться. В 1991-м, когда стал государственным. В 1995-м, когда прошел референдум о смене символики. В 2018-м, когда отмечалось 100-летие БНР. Если были бы известны какие-то факты, цитаты, фотографии или видео, которые свидетельствовали о флаге с отрицательной стороны, они бы обязательно попали на страницы газет или СМИ. Но до сих пор об этом ничего не известно.
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Но «социальная информация» на платежках слегка отличается.
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