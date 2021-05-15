«Предатели с БЧБ-нашивками». Вслед за Минском и в брестских жировках появились «мифы о БЧБ-флаге»

Источник материала: Tut.by

Информацию с «мифами о БЧБ-флаге» обнаружили на обратной стороне своих апрельских жировок жители Бреста. Похожий текст размещался на мартовских извещениях минчан и апрельских — могилевчан.



Фото читателя TUT.BY

В выходных данных указано, что жировки распечатаны тиражом 37 тысяч экземпляров в Брестской типографии.

При этом брестчанам, в отличие от жителей столицы и Могилева , информация подается в укороченном формате. Первая часть «Мифы о БЧБ-флаге» совпадает слово в слово. Там говорится, в частности, о том, что «БЧБ-флаг — флаг предателей и палачей своего народа», а также, что «предатели с БЧБ-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень». Однако подробный второй блок с результатами республиканского опроса общественного мнения «Социальное мышление» в брестских извещениях отсутствует. Вместо него есть лишь приписка:

«По данным социсследования „Социальное мышление“ (2021 г.) отрицательно или скорее отрицательно к БЧБ-флагу относятся 62,1% опрошенных. Еще для более чем 17% он безразличен».

В минских и могилевских жировках в этом блоке также размещалась информация о рейтинге доверия Александру Лукашенко, проценте жителей страны, которые не поддерживают августовские акции протеста, достижениям суверенной Беларуси, справочная информация о социсследовании.

По данным TUT.BY, информация для размещения на жировках поступила в ЖРЭУ Бреста из управления ЖКХ. Связаться оперативно с администрацией нам не удалось. Однако в ЖКХ Могилевской области TUT.BY пояснили , что решение о размещении той или иной информации на обороте жировок принимает вышестоящая организация — Министерство ЖКХ.

Напомним, ранее некоторые минчане по этому поводу направили вопросы коммунальникам и в Мингорисполком. В ответах им сообщали, что размещенная «информация носит социальный характер» и направлена «на защиту или удовлетворение общественных и государственных интересов».

Ранее мы сообщали, что нет никаких свидетельств о том, что уничтожение Хатыни проходило под бело-красно-белыми флагами. Отсутствуют свидетельства о БЧБ-флагах и относительно других карательных операций во время войны. Видео и фото, которое показывают на телевидении или на YouTubе, иллюстрируют публичные мероприятия в последний год перед освобождением Беларуси. На фото и видео никак не отражены операции с использованием БЧБ-флага. Эта символика не упоминается ни в многочисленных письменных источниках (документах партизан, нацистов и коллаборантов), ни в многочисленных воспоминаниях, ни в устных воспоминаниях, записанных в советское и постсоветское время. Оно не нашло отражения в языке (в пословицах, частушках) и т. д.

Кроме того, бело-красно-белый флаг уже несколько раз попадал в центр внимания. В конце 1980-х, когда вновь стал активно использоваться. В 1991-м, когда стал государственным. В 1995-м, когда прошел референдум о смене символики. В 2018-м, когда отмечалось 100-летие БНР. Если были бы известны какие-то факты, цитаты, фотографии или видео, которые свидетельствовали о флаге с отрицательной стороны, они бы обязательно попали на страницы газет или СМИ. Но до сих пор об этом ничего не известно.